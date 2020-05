Alberto Rodríguez fue uno de los protagonistas de mundo deportivo hoy viernes 15 de mayo luego de que concediera una entrevista en el cual dejó en claro que su apodo no va con su personalidad. El ‘Mudo’ tocó diversos temas de su carrera, pero advirtió que no tiene pensado retirarse e incluso retó a Paolo Guerrero y a Jefferson Farfán.

El defensor de Alianza Lima fue consultado por los mejores jugadores con los que le tocó compartir la saga central, pero no quiso dar ningún nombre. Sin embargo, cuando le preguntaron acerca de los delanteros, no dudó en reconocer la calidad de los jugadores de la selección peruana, aunque recalcó que él aún puede detenerlos sin problemas.

Alberto Rodríguez en Europa

Alberto Rodríguez reconoció que se enfrentó a varios buenos futbolistas en su trayectoria; sobre cuando estaba en el fútbol portugués. El ex hombre de Universitario ha sufrido varias lesiones de gravedad en su vida, pero pese a ello militó en varios clubes del país ‘luso’: Sporting Braga, Sporting de Lisboa y Rio Ave.

“Hulk cuando estuvo en el Porto, complicado; el ‘Licha’ López, que está ahora en racing; Bervatov cuando estaba en Tottenham; Arshavin también, el ruso. Se movían mucho”, fueron algunos nombres que mencionó el deportista de 36 años, que estuvo ocho temporadas en la Primeira Liga. Su último club en el extranjero fue Junior de Barranquilla en 2018, donde no jugó casi nada.

Paolo Guerrero y Jefferson Farfán

El ‘Mudo’ Rodríguez ha sido uno de los futbolistas clave para que la ‘Bicolor’ clasificara al Mundial de Rusia 2018 después de 36 años y junto a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán eran de los más experimentados dentro del vestuario; por dicha razón, se conocen como pocos.

“Obviamente considero complicados, no los he enfrentado para alegría de ellos, a Paolo y a Jefferson, pero uno sabe la calidad y lo grandes jugadores que son, y son difíciles. Tú eres defensa y los ves arriba a los dos... tienes que hacer algo para sacarlos del partido porque si no ‘te dibujan’. Ya en menores lo hice, espero que tengan esa oportunidad, pero la veo difícil”, señaló.