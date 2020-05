Por: Jorge Miguel Vértiz

Víctor Rivera cumple su tercera temporada al mando de Deportivo Municipal, club del cual es hincha y socio vitalicio. A sus 51 años, el ‘Chino’ cuenta con una amplia experiencia en primera división, después de un bicampeonato logrado con la Universidad San Martín, un paso por Sporting Cristal, César Vallejo y Juan Aurich. Aunque todavía queda la cuenta pendiente de dirigir a la ‘U’ o Alianza Lima, disfruta al máximo el momento en el equipo de sus amores.

–Usted fue presentado a fines del 2017 como técnico de Municipal, cumpliendo el sueño de dirigir al club de sus amores en primera. ¿Qué se le pasó por la mente?

– Mucha emoción, desde que empecé en el fútbol, yo soñaba con dirigir a Municipal en primera, y creo que más allá de ser hincha soy un técnico que tiene un recorrido con seis clasificaciones internacionales a Libertadores y Sudamericana, bicampeón nacional. Todo eso me dio una emoción de llegar a mi club con experiencia e ilusionado de aportar. Es lo más bonito de mi carrera, y hasta el momento lo estoy disfrutando al máximo.

–Rodrigo Vilca tuvo un buen arranque de temporada, ¿cree que puede llegar a la selección?

– Definitivamente tiene las condiciones para llegar a la selección, va a destacar pero depende de él. Ha empezado bien el año y debe ir paso a paso. Todas estas cosas lo pueden confundir y bloquear de sus objetivos, como puede ser para bien o para mal. Las condiciones las tiene, la calidad y el juego. Desde el año pasado viene demostrando que es un jugador a tener en cuenta y me parece que está en el radar.

–El año pasado fue complicado, incluso estuvieron cerca del descenso. Cuatro meses sin ganar y golean a Universitario. Fueron 12 fechas. ¿Qué recuerda de ese partido?

– Yo lo veo más como una bronca, porque así como me lo dices parece una calamidad, nos robaron varios partidos y la gente nunca le dio importancia, no nos cobraron penales, nos cobraron penales injustamente porque todos estaban jugando con nosotros, hicimos un video donde colocábamos las imágenes que nos habían perjudicado y pudimos haber ganado, pero todo queda en el olvido. El partido era tranca, era difícil, todo el estadio, el ambiente a favor de Universitario, había mucha expectativa sobre ellos, y con el Muni teníamos una lápida puesta, sacamos a relucir toda la parte emocional, mental, el cariño hacia los técnicos, se junta todo, y fue el día que se dio, luego le ganamos a Pirata.

–¿El 2019, lo contacta la ‘U’ para contratarlo?

– Sí, me llamaron, yo valoré mucho el hecho de que habíamos quedado terceros en el Apertura, y ahí ya había problemas en Municipal. Los jugadores se portaron bien conmigo, y es por eso que me quedé hasta el final con el equipo pase lo que pase. Fuimos un preámbulo y me tocaba corresponder, porque imagínate si aceptaba la oferta de la ‘U’, les ‘decía gracias chicos y me iba’. Yo de manera personal me hubiese sentido mal, porque hubiese priorizado otras cosas por encima de la relación que había formado con mis jugadores.

–¿Queda una cuenta pendiente por todavía no dirigir la ‘U’, Alianza Lima o volver a Cristal?

– Las tres opciones se me pasan por la mente, yo estoy preparado para cualquiera de esas circunstancias y lo haría de la mejor manera posible. Soy hincha de Municipal, pero soy superprofesional, soy muy exigente. Más allá de que esté en Muni, donde he estado y donde me toque estar, pasan por mi cabeza esas tres opciones.

–Un mundial, un subcampeonato y tercer puesto de Copa América. ¿Cuánto cambió la selección peruana con Ricardo Gareca?

– Ricardo es un líder como persona, tengo el gusto de conocerlo, es un gran profesional que tiene sus conceptos muy claros y un trato muy cálido. Cuando vino a la selección, dijo dos cosas que las tengo muy grabadas: confía en el jugador peruano, y que iba a elegir a los jugadores del campeonato peruano. Eso fue valioso porque él había dirigido antes a la ‘U’, y también ha enfrentado a Cubillas, Cueto, La Rosa, a todos de esa época. Gareca sabe que el jugador peruano tiene una habilidad, un estilo de jugar, y él lo ha sabido rescatar. Esas dos cosas me ilusionaron, y motivaron a los jugadores del campeonato a entrenar bien. Es buenísimo su proceso.

–Christian Cueva, a quien usted conoce muy bien porque lo hizo debutar en la San Martín, pasó un momento complicado tras fallar el penal ante Dinamarca en el Mundial. ¿Cree que esto le afectó mucho?

– La experiencia de Ricardo Gareca, Bonillo, el psicólogo Márquez hicieron un buen trabajo con Cueva. Es parte de las experiencias que le toca a todo futbolista, los momentos buenos y difíciles, y creo que él lo logró superar porque en la Copa América volvió a mantener ese equilibrio para ser titular.

Las cifras

- 2 títulos tiene Rivera en primera. 2007 y 2008 con la San Martín.

- 2015 dirigió a la selección Sub-20 que clasifi có a los Panamericanos.