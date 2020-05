Universitario de Deportes vive una época complicada en plena pandemia por el coronavirus. Carlos Moreno intentó poner en suspensión perfecta a los jugadores; sin embargo, ellos no lo reconocen como administrador del club ‘crema’.

Solución y Desarrollo comunicó que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pidió información sobre tareas sociolaborales, dejando así la puerta abierta a que Carlos Moreno no sea reconocido como el administrador concursal de Universitario de Deportes. Esta situación ha hecho a los futbolistas ‘cremas’ reconsiderar quién está a cargo del club, informó América TV. El abogado Franco Velazco explicó que como Moreno no tiene los poderes escritos en Registros Públicos no tiene ningún derecho sobre el plantel de Universitario de Deportes.

“Sunafil mediante carta fecha 12 de mayo de 2020, nos ha solicitado información respecto al cumplimiento de obligaciones sociolaborales, esto debido a irregularidades cometidas por Carlos Moreno contra los trabajadores y jugadores del Club Universitario de Deportes en las últimas semanas. Asimismo, se desprende de la comunicación que la autoridad administrativa no reconoce a Carlos Moreno como administrador concursal ni representante legal del club, con lo cual sus actos son inválidos”, informa Solución y Desarrollo.

De lado del plantel, Gregorio Pérez se ha manifestado en contra de toda la situación que envuelve a Universitario. “Me preocupo por la situación que vive el club, donde uno tuvo la suerte de llegar ahí y estar vigente. Estoy todos los días conversando con todo el plantel, me preocupa que haya gente que no reciba nada, otros que reciben menos”, explicó.

Gregorio Pérez consciente de la situación por la que pasan los jugadores, acepta que negocien y que ellos determinen el camino a seguir. “Lo que ellos determinen, vamos a acompañar, estamos de acuerdo. El cuerpo técnico no es ajeno a esta iniciativa”, agregó.

“Esperemos que en estas hora se llegue a buen puerto, no se puede cortar el diálogo en estas circunstancias. La 'U' es una institución muy grande, con mucha historia y está viviendo una situación que la propia institución no la merece, pero creo que hay personas capaces que sacarán esto adelante”, concluyó el técnico de Universitario.