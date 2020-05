La final de la temporada 2015-2016 de la Champions League, disputada entre Real Madrid y Atlético de Madrid, regresa para generar polémica, tras la confesión del encargado de impartir justicia en aquel encuentro, Mark Clattenburg.

El árbitro británico recordó el encuentro jugado el 28 de mayo del 2016, confesando que cometió un error que favoreció al equipo de Zinedine Zidane por lo cual pudo levantar el trofeo de la competencia más importante de clubes europeos.

Mark Clattenburg contó que aquella final que terminó en empate 1-1 y se definió por penales, pudo terminar con un marcador diferente si no hubiese considerado el tanto de Sergio Ramos, ya que estuvo en posición adelantada.

“En esa final, el Real Madrid se puso 1-0 en la primera parte, pero el gol fue en fuera de juego por muy poco. Nos dimos cuenta en el descanso. Era una acción difícil”, expresó el árbitro de origen ingles a Daily Mail.

Además, reveló que el entonces defensa de Real Madrid Pepe fue uno de los cinco jugadores que le ocasionó más problemas para controlar el partido, sin embargo, Clattenburg pudo frenar su algarabía.

“Pepe hizo una falta sobre Torres. Estaba furioso y me dijo en perfecto inglés: ‘Eso no es penalti nunca, Mark’. Le dije: ‘El primer gol de ustedes no debería haber subido al marcador’, y se calló. La gente pensará que es raro, porque dos errores no hacen un acierto. Los árbitros no pensamos así, pero los jugadores sí. Sabía que si le decía eso aceptaría la situación”, expresó.

De esta manera, el juez deportivo ingresó a la historia tras ser determinante en el primer título de Real Madrid del tricampeonato en la Champions League, es decir, en las temporadas 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018.

Finalmente Mark Clattenburg contó que dejó de arbitrar los partidos de la Premier League para capacitar a los referís de Arabia Saudita.