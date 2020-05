La Champions League aparece como un objetivo esquivo desde el 2015 para los culés. Temporada que el Barcelona levantó la ‘Orejona’ guiados por Lionel Messi por última vez.

Luego se han quedado en el camino los últimos dos años en series donde venían ganando 3-0 y les acabaron remontando fuera de casa en partidos para el olvido. Roma y el Liverpool fueron los verdugos del cuadro catalán.

El que aún no supera esas sendas derrotas es Lionel Messi, quien cree que esta para deportiva obligada por el coronavirus podría favorecerlos al recuperar algunos jugadores y también para mejorar el juego.

“Puede que este parón nos acabe beneficiando, pero vamos a ver si pueden arrancar las competiciones y ahí saldremos de dudas, porque comprobaremos el nivel que tenemos o podemos llegar a tener cuando arranquemos. Lo que me parece es que el técnico entendió mal lo que dije o le explicaron mal lo que quería decir. Yo lo que dije es que jugando como veníamos jugando los últimos partidos antes del parón parecía claro que no nos alcanzaba para ganar la Champions”, manifestó Messi al diario español Sport.

Sin embargo, Messi insistió en que tienen que mejorar el nivel de juego para conquistar por sexta vez la Champions League, uno de los principales objetivos que tiene en la temporada y donde todavía le falta jugar el duelo de vuelta por los octavos de final ante el Nápoles en España.

“Nunca dudé de la plantilla que tenemos y no tengo duda que se puede ganar todo lo que queda, pero no jugando de esa manera que veníamos jugando. Ahora bien, cada uno tiene su opinión y todas son muy respetables. La mía se basa en que tuve la suerte de jugar la Champions todos los años y sé que no es posible ganarla jugando así como veníamos jugando", subrayó la ‘Pulga’.