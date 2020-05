Messi tras regreso a los entrenamientos: “El confinamiento fue duro”

Lionel Messi pasó 56 días encerrado en su casa junto a su familia cumpliendo con la cuarentena dictada por el Gobierno ante la propagación del coronavirus en España. Una semana después de haber salido para volver a los trabajos con el Barcelona, el argentino se pronunció sobre lo difícil que es volver a su vida cotidiana en medio de esta pandemia.

"Físicamente me encuentro muy bien. Estuve entrenando en casa estos días y creo que me sirvió para mantenerme en forma, si bien no es lo mismo en casa que cuando entrenas en la ciudad deportiva con el staff dirigiendo las sesiones”, señaló a Sport

‘Lio’ hizo hincapié en cómo le afectó psicológicamente el aislamiento social y resaltó el apoyo de su familia.

“Por la parte psicóloga obviamente fue duro para todos porque es una situación muy extraña. Pero con el apoyo y la compañía de mi familia, creo que llevamos la situación lo mejor que pudimos y sobre todo aprovechamos para pasar mucho tiempo juntos haciendo cosas que no podemos hacer normalmente porque no tenemos tiempo. Fue duro, pero con ellos y con Antonella todo se acaba convirtiendo en momentos que trato de disfrutar del hecho de estar en familia todos juntos”, atinó a decir.

El argentino también se refirió al protocolo que debe realizar todos los días antes, durante y después de cada entrenamiento, pues como se recuerda los clubes de LaLiga fueron unos de los primeros, después de la Bundesliga, en volver a los trabajos tras la paralización por el coronavirus.

“El riesgo de contagio está en todas partes. Cuando sales de casa el riesgo ya está ahí, por lo tanto, creo que no hay que pensarlo mucho [...]. Pero también entendemos que es imprescindible cumplir con los protocolos y extremar las medidas de prevención al máximo”, acotó.

Y agregó: “Volver a entrenar está siendo un primer paso, pero no debemos confiarnos y hay que seguir tomando todas las precauciones necesarias y asumir que tenemos que empezar a jugar los partidos cuando lleguen pero a puerta cerrada”.

Messi no dudó en confesar que espera con ansias volver a los campos de fútbol de forma oficial y habló sobre lo que extraño que será jugar sin público en las gradas, pues una de las medidas de precaución ante la COVID-19.

“Personalmente estoy deseando que vuelvan las competiciones. Sabemos que va a ser raro todo, sin gente en la cancha que es algo que alguna vez jugué y se me hizo muy extraño y con el tema de las concentraciones que la verdad no nos gustaría tener que estar separados de nuestras familias y hay que ver cómo queda finalmente”, finalizó.