Alianza Lima ha tenido un 2020 de locura que comenzó con un mercado de pases donde sorprendió y contrató a varios jugadores interesantes. Sin embargo, el plan no salió como se esperaba y al cabo de poco más de dos meses Pablo Bengoechea renunció al cargo de entrenador. Su reemplazo se confirmaría algunas semanas después: Mario Salas.

El técnico chileno fue despedido del Colo Colo y vio una gran oportunidad en el equipo ‘blanquiazul’, ya que conoce el fútbol peruano al haber dirigido el Sporting Cristal. Hoy jueves 14 de mayo, el ‘Comandante’ aún no puede viajar al Perú debido al coronavirus, pero se le hizo una entrevista en la cual habló sobre un tema picante, las indisciplinas.

Mario Salas y las indisciplinas

Mario Salas brilló con la escuadra ‘rimense’ e hizo número de infarto en la Liga 1 Movistar y al no destacar en el ‘Cacique’, espera retomar el camino del triunfo en Alianza Lima. Por dicha razón, el estratega advirtió que espera que todos sus dirigidos tengan un compromiso total con el club.

"Lo de las indisciplinas lo conversamos con la dirigencia. En la vida y en cualquier ámbito profesional, la disciplina es fundamental. Es deber de la dirigencia y del comando técnico poner disciplina para los empleados de cualquier institución y el jugador tiene que retribuirla con un grado de compromiso total”, recalcó el DT del país sureño.

“Yo no hablaría de jugadores que son disciplinados; sino de jugadores que son comprometidos. El jugador comprometido no requiere que la indisciplina caiga sobre él, el que tiene un objetivo claro no necesita una medida disciplinaria para encarrilarlo”, agregó Salas.

Con respecto a qué pasaría si se da el caso de que uno de sus futbolistas cometiera este tipo de actos, el ‘Comandante’ señaló: “Soy muy partidario del compromiso y de que los jugadores lo estén con la institución, con la gente, con el hincha y si no es así, el club tendrá que tomar las riendas del asunto y verá la posibilidad de establecer una segunda oportunidad u optar por otras medidas".

Acerca de los casos que se han dado al inicio de esta temporada 2020 con Carlos Ascues y Jean Deza, sobre todo esté último, ya que fue separado por el mismo Bengoechea, Mario Salas manifestó: “Se han tomado medidas disciplinarias con respecto a algunas de esas situaciones… de las cuales yo estoy de acuerdo”.

Entrevista completa a Mario Salas