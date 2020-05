Las buenas noticias para Mario Salas no cesan. El técnico chileno fue cesado de su cargo de entrenador de Colo Colo a inicios del año, pero no tardó en formar parte de un nuevo proyecto, pues desde hace aproximadamente un mes y medio es el flamante nuevo DT de Alianza Lima. Como si esto no fuera poco, el estratega recibió la buena noticia de que el cuadro chileno le pagó en una sola cuota su indemnización.

Según la prensa chilena, Colo Colo canceló el millonario pago al ‘Comandante´ por concepto de indemnización tras la desvinculación del cuadro ‘albo’ antes de lo previsto y en medio de una crisis económica a causa de la pandemia por coronavirus. La misma que incluso ha causado una ruptura entre la directiva y los futbolistas.

“El ‘Cacique’ canceló la indemnización que correspondía al despido del ‘Comandante’, la que asciende a los 500 millones de pesos chilenos. Recibió el pago en una cuota”, aseguró el Canal CDF de Chile. La cuantiosa cifra equivale a 611.3 mil dólares americanos y a 2.1 millones de soles.

Mario Salas fue cesado del cargo de estratega de Colo Colo hace algunos meses, por la crisis de resultados que tenía el cuadro chileno. En cinco fechas en el Campeonato Chileno, el equipo solo había sumado tres puntos de un total de cinco partidos.

Salas, que trabaja de forma remota con el primer equipo de Alianza Lima, aseguró que ha conversado largo y tendido con los jugadores ‘íntimos’ en dos ocasiones. Salas confía en llegar a nuestro país ni bien se abran las fronteras para entrenar de forma presencial de cara a lo que podría ser el reinicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Mario Salas aclaró el panorama sobre los refuerzos que llegarán a Alianza Lima

Durante los últimos días, diversos medios chilenos mencionaron nombres que atraerían al entrenador Mario Salas para fortalecer las filas del club victoriano con miras a ganarlo todo en la Liga 1 y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

“Lo vamos a ver una vez que estemos allá. Lo vamos a evaluar. A mí me incomoda mucho tener que establecer relaciones y hacer apreciaciones (desde la distancia), sobre todo cuando se necesita que el técnico esté ahí”, manifestó el exDT de Sporting Cristal y Colo Colo en una entrevista en vivo por el canal de Alianza Lima.