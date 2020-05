Mario Salas y el alentador mensaje para los hinchas de Alianza Lima

Mario Salas llegó a Alianza Lima con la promesa de hacer un equipo respetable a nivel internacional; sin embargo, la pandemia por el coronavirus evitó que llegue a La Victoria pues se han cerrado las fronteras.

En línea con ello, el técnico chileno habló para el canal de YouTube del club ‘blanquiazul’ y dejó un importante mensaje.

“El mensaje es que se cuiden, se queden en sus casas y respeten lo que dicen las autoridades. Eso es lo primero y lo más importante. La salud no se negocia”, explicó Mario Salas, quien salió campeón con Sporting Cristal en el 2018 ganándole a Alianza Lima por los marcadores de 4-1 y 3-0.

“Por otro lado, agradecer el aliento que siempre han tenido los hinchas con el club. Esperamos retribuir ese coraje que tienen como hinchada en el campo de juego, demostrarlo. Yo creo que juntos podemos lograr cosas para Alianza Lima”, manifestó Mario Salas.

Mario Salas también dejó claro que habló sobre las indisciplinas con la directiva. "En la vida y en cualquier ámbito profesional, la disciplina es fundamental. Es deber de la dirigencia y del comando técnico poner disciplina para los empleados de cualquier institución y el jugador tiene que retribuirla con un grado de compromiso total”, aseguró el técnico de Alianza Lima.

“Yo no hablaría de jugadores que son disciplinados; sino de jugadores que son comprometidos. El jugador comprometido no requiere que la indisciplina caiga sobre él, el que tiene un objetivo claro no necesita una medida disciplinaria para encarrilarlo”, complementó Mario Salas.

Los hinchas de Alianza Lima se ilusionan con la llegada de Mario Salas, pues el técnico chileno demostró todas sus cualidades cuando dirigió a Sporting Cristal en el 2018. Pese a que no le fue bien en Colo Colo de Chile, el ‘Comandante’ se encuentra comprometido con darle todo al club ‘íntimo’.