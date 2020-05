Mario Salas habló sobre el trabajo de Bengoechea en Alianza: “Lo valoro, rompió una mala racha” [VIDEO]

El técnico de Alianza Lima Mario Salas rompió su silencio a través de una entrevista publicada en las redes sociales del club, donde se animó a hablar de todo un poco. Tras expresarse del trabajo remoto que realiza con el primer equipo, el chileno aclaró los rumores sobre una supuesta conversación que sostuvo con Pablo Bengoechea.

“No es mi estilo llamar para conocer realidades o saber cosas. No he hablado con él, lo que sí, es que valoro mucho lo que Pablo hizo en Alianza, él rompió esa mala racha y en el 2017 consiguió el título, además de conseguir varias clasificaciones a Copa Libertadores, es importante valorar eso. Espero que el fútbol le depare cosas buenas”, señaló.

El estratega también hizo referencia al estilo de juego que lucirá el cuadro ‘íntimo’ con su llegada e hizo hincapié en que los sistemas pueden variar de acuerdo al rival que tengan al frente, mas no la idea de juego.

"Siento que los sistemas de juego son modificables, en el fondo lo único que te indica es cómo distribuir a los jugadores en el campo, lo que no es negociable es la forma del juego y la propuesta que debemos de tener dentro de la cancha. El ver un equipo que sea protagonista, que vaya hacia al frente y que tenga el espíritu combativo, creo que eso no se negocia", acotó.

Sobre la posibilidad de realizar algún fichaje para Alianza, dijo: “Una vez que nos encontremos en el club, vamos a evaluar la situación. Me cuesta hacer apreciaciones sin todavía no ver al equipo, hay algunas evaluaciones y decisiones que se tienen que tomar una vez que nos encontremos in situ”.

Mario Salas: Entrevista completa