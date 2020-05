La lucha libre es uno de los pocos deportes de Estados Unidos que no se ha suspendido y cada empresa ha seguido laborando tomando las medidas necesarias contra el coronavirus, y a su respectiva manera. AEW fue una de estas y tras varias semanas de programas grabados se llevará a cabo el próximo evento PPV: Double or Nothing.

AEW Double or Nothing 2020 es similar a lo que para la WWE es WrestleMania y se realizará el siguiente sábado 23 de mayo en probablemente el Daily’s Place de la ciudad de Jacksonville, que pertenece a Florida, un estado que ha considerado el ‘wrestling’ un servicio esencial para la sociedad. A continuación, la cartelera con Chris Jericho y Jon Moxley como protagonistas.

La creación de All Elite Wrestling fue un bombazo para Vince McMahon y con más de un año en el aire ha hecho que WWE esté atento a sus movimientos. Esta flamante compañía cuyo propietario es Tony Khan dio varios golpes a su vecino norteamericano, ya que reclutó a varias caras conocidas como Dean Ambrose, Matt Hardy, Luke Harper, Jim Ross, Jake ‘The Snake’ Roberts o Billy Gunn.

La edición anterior de Double or Nothing fue un éxito total y tuvo como épico final la irrupción de Jon Moxley, quien actualmente es al Campeón Mundial de AEW y una de las estrellas de todo el roster. Justamente el próximo fin de semana el ex ‘Lunático’ pondrá en juego su título frente a otro ex WWE, ‘The Exalted One’ Brodie Lee, líder de la facción The Dark Order.

Chris Jericho perdió el cinturón máximo de la empresa en AEW Revolution celebrado el anterior 29 de febrero. Sin embargo, su atención se ha desviado a otro lado y en el evento PPV, junto a todo su equipo de The Inner Circle se medirá ante su enemigo principal, Matt Hardy, quien estará acompañado por The Elite. La lucha está pactada para hacerse en Stadium Stampede y será una especie de ‘Falls Count Anywhere’.

Un nuevo título y un nuevo campeón nacerá en Double or Nothing: Campeonato TNT. Cody Rhodes y Lance Archer serán los candidatos a levantar esta nueva presea, ambos se vieron las caras en el último episodio de Dynamite. Cabe recordar que hubo un torneo en el que participaron 8 luchadores como Dustin Rhodes, Shawn Spears o Sammy Guevara.

Si la WWE tiene su lucha de escaleras, en esta ocasión AEW también lo tendrá, solo que con otro nombre: Casino Ladder Match. Hay que mencionar que el Casino Battle Royale no se realizará y se cambiará por la modalidad antes mencionada. El ganador está compuesto por 9 retadores y el ganador se ganará una oportunidad al campeonato mundial. Hasta el momento solo hay cuatro personas anunciadas: Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy y Fenix.

AEW Double or Nothing 2020: Cartelera completa

Campeonato Mundial de AEW

- Jon Moxley vs. Brodie Lee

- The Inner Circle (Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana y Ortiz) vs. The Elite (Kenny Omega, Hangman Page, Matt Hardy, Matt Jackson y Nick Jackson)

Campeonato Mundial de Mujeres de AEW

- Nyla Rose vs. Hikaru Shida

Campeonato TNT - Presentado por Mike Tyson

- Cody (con Arn Anderson) vs. Lance Archer (con Jake 'The Snake’ Roberts)

Casino Ladder - Aspirante N°1 al Campeonato Mundial de AEW

- Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Fenix. vs. 5 participantes por anunciar

- MJF vs. Jungle Boy

- Britt Baker vs. Kris Statlander

Aspirante número 1 a los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEW

- Best Friends (Chuck Taylor y Trent) vs. Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen)