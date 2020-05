AEW Double or Nothing 2020: Así va la cartelera del evento de lucha libre

La lucha libre es uno de los pocos deportes de Estados Unidos que no se ha suspendido y cada empresa ha seguido laborando tomando las medidas necesarias contra el coronavirus, y a su respectiva manera. AEW fue una de estas y tras varias semanas de programas grabados se llevará a cabo el próximo evento PPV: Double or Nothing.

AEW Double or Nothing 2020 es similar a lo que para la WWE es WrestleMania y se realizará el siguiente sábado 23 de mayo en probablemente el Daily’s Place de la ciudad de Jacksonville, que pertenece a Florida, un estado que ha considerado el ‘wrestling’ un servicio esencial para la sociedad. A continuación, la cartelera con Chris Jericho y Jon Moxley como protagonistas.

La creación de All Elite Wrestling fue un bombazo para Vince McMahon y con más de un año en el aire ha hecho que WWE esté atento a sus movimientos. Esta flamante compañía cuyo propietario es Tony Khan dio varios golpes a su vecino norteamericano, ya que reclutó a varias caras conocidas como Dean Ambrose, Matt Hardy, Luke Harper, Jim Ross, Jake ‘The Snake’ Roberts o Billy Gunn.

La edición anterior de Double or Nothing fue un éxito total y tuvo como épico final la irrupción de Jon Moxley, quien actualmente es al Campeón Mundial de AEW y una de las estrellas de todo el roster. Justamente el próximo fin de semana el ex ‘Lunático’ pondrá en juego su título frente a otro ex WWE, ‘The Exalted One’ Brodie Lee, líder de la facción The Dark Order.

.@JonMoxley made it clear last night on Dynamite - He's gonna make Mr. @ThisBrodieLee pay for what he did...with interest.



Order Double or Nothing on Saturday, May 23rd on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (International Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/qwXNyLbJYB — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 14, 2020

Chris Jericho perdió el cinturón máximo de la empresa en AEW Revolution celebrado el anterior 29 de febrero. Sin embargo, su atención se ha desviado a otro lado y en el evento PPV, junto a todo su equipo de The Inner Circle se medirá ante su enemigo principal, Matt Hardy, quien estará acompañado por The Elite. La lucha está pactada para hacerse en Stadium Stampede y será una especie de ‘Falls Count Anywhere’.

Un nuevo título y un nuevo campeón nacerá en Double or Nothing: Campeonato TNT. Cody Rhodes y Lance Archer serán los candidatos a levantar esta nueva presea, ambos se vieron las caras en el último episodio de Dynamite. Cabe recordar que hubo un torneo en el que participaron 8 luchadores como Dustin Rhodes, Shawn Spears o Sammy Guevara.

Si la WWE tiene su lucha de escaleras, en esta ocasión AEW también lo tendrá, solo que con otro nombre: Casino Ladder Match. Hay que mencionar que el Casino Battle Royale no se realizará y se cambiará por la modalidad antes mencionada. El ganador está compuesto por 9 retadores y el ganador se ganará una oportunidad al campeonato mundial. Hasta el momento solo hay cuatro personas anunciadas: Darby Allin, Colt Cabana, Orange Cassidy y Fenix.

Your first four entrants in the Casino Ladder Match are @ReyFenixMX, @OrangeCassidy, @ColtCabana, & @DarbyAllin!

Your fifth entrant will be announced today at 5pm EST.

Order Double or Nothing on all major cable & satellite providers / @BRLive / @FITETV (Intl Fans Only) #AEWDoN pic.twitter.com/8m8GgKvqkh — All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 14, 2020

AEW Double or Nothing 2020: Cartelera completa

Campeonato Mundial de AEW

- Jon Moxley vs. Brodie Lee

- The Inner Circle (Chris Jericho, Sammy Guevara, Jake Hager, Santana y Ortiz) vs. The Elite (Kenny Omega, Hangman Page, Matt Hardy, Matt Jackson y Nick Jackson)

Campeonato Mundial de Mujeres de AEW

- Nyla Rose vs. Hikaru Shida

Campeonato TNT - Presentado por Mike Tyson

- Cody (con Arn Anderson) vs. Lance Archer (con Jake 'The Snake’ Roberts)

Casino Ladder - Aspirante N°1 al Campeonato Mundial de AEW

- Darby Allin vs. Colt Cabana vs. Orange Cassidy vs. Fenix. vs. 5 participantes por anunciar

- MJF vs. Jungle Boy

- Britt Baker vs. Kris Statlander

Aspirante número 1 a los Campeonatos Mundiales en Parejas de AEW

- Best Friends (Chuck Taylor y Trent) vs. Private Party (Isiah Kassidy y Marq Quen)