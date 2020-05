Dos años después de la participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, las consultas a Claudio Pizarro por su ausencia en el certamen no cesan. Sin embargo, no fue el único jugador que no asistió a la ansiada competencia.

Leao Butrón, otro de los que participaron en el proceso de la clasificación pero no fue convocado para la Copa del Mundo, se refirió al respecto elogiando el trabajo de Ricardo Gareca al repotenciar el lado psicológico en el equipo nacional.

Butrón se refirió a su ausencia y la de Pizarro en el Mundial Rusia 2018. | Foto: GLR

“Yo sentí que en esta selección peruana liderada por Ricardo Gareca, todos los jugadores se sentían importantes”, expresó el portero de Alianza Lima a DirecTV. Además, señaló que por las cualidades que posee y las del ‘Bombardero de los Andes’ ambos pudieron asistir a la competencia del reciente certamen.

“Yo sí considero que Claudio Pizarro y yo hubiésemos podido ir al Mundial de Rusia 2018”, expresó Leao Butrón, dejando en claro que tuvo la ilusión de participar en la competencia en donde la selección peruana se ausentó por 36 años.

Claudio Pizarro se refirió a su ausencia en el Mundial Rusia 2018:

Claudio Pizarro volvió a referirse a su ausencia en el Mundial de Rusia 2018. El atacante del Werder Bremen de Alemania conversó con el reconocido estadístico español MisterChip, Alexis Martín-Tamayo, vía Instagram y confesó lo que sintió al no ser considerado por Ricardo Gareca en la lista de convocados para acudir a la cita mundialista.

“A mí también me sorprendió. Yo siempre lo veía a Gareca como un entrenador muy pensante y analítico. Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve. Me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó. Pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, enfatizó ‘Piza’.