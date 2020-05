Daniella Rosas: Olas que no marean

Entrevista. Dueña, sin saberlo, de la postal perfecta de Lima 2019, la tablista Daniella Rosas aún era menor de edad cuando tuvo que asumir la responsabilidad de ser tomada como un ejemplo de lo que el trabajo duro desde la niñez puede hacer. No obstante, una de nuestras cartas principales de cara a Tokio 2020 se mantiene con los pies en la tierra mientras anhela sumergirlos pronto en el mar.

¿Cómo está tu actualidad en cuanto a torneos?

Afortunadamente no hemos perdido ningún torneo, todos los países están en cuarentena y ninguno puede hacer nada. Nuestros campeonatos fueron pospuestos hasta junio, aun falta que detallen qué va a pasar.

Me parece increíble que todo el mundo se haya integrado para saber cómo reaccionar a esto. Creo que estamos en buen camino.

¿Cómo te tomó la noticia de la cuarentena?

Yo estaba en Australia cuando salió esto de que teníamos que regresar al país. Competí en 3 torneos y después tenía que ir a Nueva Zelanda, pero ese se canceló. Luego salió lo del cierre de fronteras y pude tomar uno de los últimos vuelos al país.

¿Cómo te preparas físicamente durante la cuarentena?

Ha sido súper complicado porque es un deporte en el que necesitas la naturaleza para poder practicarlo. Pero seguimos entrenando físicamente con el equipo peruano, yo por mi parte entreno dos veces al día. De todas maneras nos juega en contra porque ya hay países que están abriendo las puertas para que sus deportistas entrenen en el mar sin bajar su nivel de competitividad, creo que se deberían ya tomar medidas al respecto. Sabemos que la salud manda pero tampoco queremos perder nuestro nivel de competitividad ya que sin surfear, el trabajo físico no sirve de nada.

¿Esperas que pronto se les deje entrenar en el mar?

Espero que el Gobierno tome la mejor decisión para nosotros, que puede ser que nos dejen practicar nuestro deporte o no. Yo creo que con los protocolos y horarios necesarios todo puede salir bien, somos deportistas y nos caracterizamos por ser disciplinados. Todo depende de ellos y nosotros vamos a estar atentos para acatar los mandatos. Ni bien nos den la luz verde volveremos a nuestro sitio.

Entonces, ¿apoyas la propuesta del Grupo de Trabajo de la FENTA para volver al mar?

A mí no me gusta mucho meterme en esas cosas pero tengo entendido que es solo una propuesta y no creo que todo el mundo se haya tenido que venir en contra de nuestra federación. La FENTA está haciendo todo lo posible por seguirle el paso a las de otros países, creo que está haciendo un trabajo impecable.

A mí me gusta la propuesta porque perder mucho tiempo no me va a ayudar en nada porque mis rivales mejoran y yo me estoy estancando.

¿Sientes que se les ha atacado por querer volver a entrenar en exteriores?

La gente piensa que está propuesta es solo del surf, que nosotros hemos ido contra todos y que queremos ir contra las reglas del Minsa. Creo que hacen un problema donde no hay nada. Hay muchas federaciones que también están presentando sus propuestas al Gobierno para poder salir y seguir entrenando para darle más triunfos al Perú.

Daniella Rosas.

En el plano personal, ¿ha cambiado Daniella Rosas luego de Lima 2019?

La verdad que no, no soy una persona que se deja llevar por esas cosas. Sigo en mi misma rutina. Lo único que cambió es el número de seguidores en Instagram, de ahí sigo con los mismos objetivos. Lima 2019 fue una de las mejores experiencias de mi vida, pero yo sigo igual.

¿No sientes algún tipo de responsabilidad al ser tomada como ejemplo?

Siempre creo que ha habido una presión sobre mí, que incluso yo misma me la he dado. Pero yo siempre trato de liberarme de eso ya que eso me ayuda a tener mejor desempeño. Después de Lima 2019 llegaron cosas buenas para mi carrera, llegaron sponsors que necesitaba, de todas maneras te vas dando cuenta que cada vez hay más gente detrás tuyo pero creo que lo he tomado bien. Siempre trato de estar enfocada. Igual me siento feliz que haya gente que me tome como ejemplo, aunque recién estoy empezando y tengo que seguir mejorando como persona y deportistas.

Daniella Rosas.

¿Qué haces para matar el tiempo en cuarentena?

La pasamos muy bien en familia, jugamos juegos de mesa o videojuegos. También entreno con ellos, eso lo hace más dinámico y divertido. También la paso dibujando y cuidando mis tablas. Casi siempre ando fuera del país así que le saco lo positivo que es estar más tiempo con ellos.

Hace unos días fue el Día de la madre, ¿qué tan importante fue su apoyo en el desarrollo de tu carrera?

Es súper importante, ha estado a mi lado en cada momento, dándome consejos, levantándome después de cada caída. Sin ella no hubiera podido lograr todo lo que conseguí, 50.000 veces estuve a punto de rendirme y 50.000 veces me ha levantado.

¿Qué mensaje le dejas a la gente que está viviendo esta cuarentena en nuestro país?

Tenemos que tener paciencia, darnos cuenta que las autoridades toman decisiones para ayudarnos en nuestra salud, hay que confiar y hacer caso, quedarnos en casa, tratar de comprar para varios días, etc. Es súper importante que tomemos esto en serio, el virus no se va a ir pero podemos hacer que no se propague tanto, es momento de tomar conciencia y ser menos egoístas. No debemos bajar la guardia porque podrían haber más muertos y la tragedia puede ser más grande.

¿Has conversado con Sofía Mulanovich ahora que es mamá?

No mucho, no es que sea como súper amiga de Sofi, somos amigas del deporte pero soy bien amiga de ‘Cami’. Les he mandado mis felicitaciones, creo que es increíble que puedan tener esta alegría en su casa. Las mejores vibras para ellas, de todas maneras quiero conocer al bebé y visitar a esta linda familia que se está creando.