Otra de las secuelas que deja la pandemia del coronavirus es la cancelación de la gala del 2020 de la premiación de The Best, en la que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo disputan el galardón de ‘mejor jugador de la temporada’.

La paralización de competencias de fútbol en muchos casos y la suspensión torneos como los de Argentina, Holanda, Francia y otros países no son las únicas consecuencias que deja la expansión de la COVID-19.

De acuerdo con el diario español Marca, la FIFA habría determinado cancelar la gala de The Best en este 2020, la cual estaba programada para realizarse el 23 de setiembre en el teatro La Scala de la ciudad de Milán (Italia); sin embargo, no podrá celebrarse ningún evento social en el resto del año.

“Gianni Infantino (presidente de la FIFA) ha tenido claro desde el origen de la pandemia que todas las decisiones que se debían adoptar desde Zurich debían ir de la mano del sentido común y del respeto absoluto", indicó el medio en mención.

De esta manera, los declarados mejores futbolistas del mundo se quedarán con las ganas de quedarse con el trofeo, es decir, Lionel Messi, vigente ganador, y Cristiano Ronaldo, el jugador con más The Best.

Dentro de los galardones que se reparten en la premiación de The Best se encuentra la categoría a la mejor jugadora, mejor entrenador del fútbol masculino, mejor entrenador/a del fútbol femenino, mejor arquero, mejor arquera, mejor afición, fair play y el equipo del año masculino y femenino.

En las votaciones participan los capitanes, entrenadores y periodistas de todas las selecciones nacionales de federaciones afiliadas a la FIFA en los cinco continentes.

Por otro lado, está por definirse lo que sucederá con otros galardones, como la Bota de Oro, al máximo goleador, o el Balón de Oro, galardón al mejor jugador que France Football elige.