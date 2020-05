Claudio Pizarro se convirtió en noticia luego de lanzar polémicas declaraciones vía Instagram. El delantero del Werder Bremen tuvo un comentario peculiar sobre el Estadio Monumental de Ate; sede donde Universitario de Deportes es local.

Todos los peruanos saben que el ‘Bombardero’ es hincha de Alianza Lima y el comentario que emitió a través de la red social se refirió, precisamente, al recinto ‘crema’.

En un en vivo vía Instagram con Jorge ‘Loverita’ Ramírez, Pizarro habló de varios temas y uno de los que causó polémica fue que catalogó “Estadio de Gremco” al Monumental de Ate.

“(...) Y uno fue con Ecuador en el Estadio de la U. ¿Cómo se llama? Gremco, ¿no? ¿Monumental es, no? Monumental, Monumental”, apuntó el excapitán de la selección peruana.

Pizarro sobre Gareca: “Hubiera sido favorable que me lleve (al Mundial)”

Claudio Pizarro dialogó con el famoso estadístico español MisterChip y reveló que le sorprendió no ser considerado por Ricardo Gareca en la nómina final para el Mundial Rusia 2018.

“El debate que tenía era el tuyo. Va a venir Pizarro, no va venir Pizarro. No se por qué un entrenador (Gareca) se permite el lujo de prescindir de un futbolista con tanta experiencia”, comentó MisterChip.

“A mí también me sorprendió. Yo siempre lo veía a Gareca como un entrenador muy pensante y analítico. Yo creo que sí hubiera sido favorable que me lleve. Me hubiera podido utilizar en situaciones. Me sorprendió mucho esa decisión que tomó. Pensé que habían analizado un poco más a los rivales y la situación”, respondió Pizarro.