¿Gareca “extrañó” a Claudio Pizarro ante Dinamarca? La respuesta del ‘Bombardero’

Para Claudio Pizarro, no ir al Mundial Rusia 2018 lo marcó en su carrera. En una reciente entrevista en Movistar Deportes, el delantero del Werder Bremen bromeó luego de que le recordaran su ausencia en la selección peruana cuando enfrentaba a Dinamarca en la primera fecha del Mundial.

El ‘Bombardero de los Andes’ tuvo una conversación amena en el programa Fuera de Lista. Uno de los puntos que se tocó fue su ausencia en la primera fecha cuando la ‘Bicolor’ estaba con el marcador en contra. El ‘Mago Plomo’ le confesó al delantero incaico que cuando Ricardo Gareca realizó un cambio para ver la posibilidad de revertir la situación, él se lamentó: “Cómo no está Claudio acá”.

La respuesta de Pizarro fue automática: “Yo me imagino que (Ricardo) Gareca hizo lo mismo”, luego de esto, ambos personajes estallaron de risa.

Recordemos que ante Dinamarca, el gol en el arco de Pedro Gallese llegó a los 59′. Tras este golpe anímico, Gareca empezó a realizar sus tres cambios progresivamente. El primero fue a los 62′, ingresó Paolo Guerrero por Edison Flores, luego Raúl Ruidíaz por Jefferson Farfán (85′), y por último Pedro Aquino ocupó el lugar de Renato Tapia (87′).

Lamentablemente, para las aspiraciones de la selección peruana el marcador permaneció intacto hasta el pitazo final. Luego la ‘Blanquirroja’ caería por el mismo resultado ante Francia, y se despediría prematuramente del Mundial ganando 2-0 a Australia.

En más de una ocasión Claudio Pizarro ha dicho que le dolió no haber ido a la Copa del Mundo. “Cuando sabía que no iba a ir traté de distraerme lo más que pude. Fui a Asia para aislarme, pero el Mundial se vive en todo el mundo, de alguna u otra manera lo seguía. Ya cuando estaba cerca Perú a jugar, me entraba todo el sentimiento, no pude evitarlo”, dijo hace unas semanas.