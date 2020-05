El futbolista del Manchester City Raheem Sterling aseguró no estar asustado de volver a jugar, pero señaló que tiene sus “reservas” acerca de retomar con la competencia sin tener la certeza de que no se va a expandir más la pandemia del coronavirus.

“El momento en el que volvamos tiene que ser un momento no solo por razones futbolísticas, sino que sea también seguro no solo para los futbolistas, también para todo el equipo médico y árbitros”, dijo en su canal de Youtube, sobre la posibilidad de regresar a Premier League.

Además, Raheem Sterling reveló que personalmente pasó un momento delicado al perder a más de un familiar. “Un amigo muy cercano ha perdido a su abuela. Miembros de mi familia también han muerto… Así que hay que ser sabios y cuidar de nosotros y de los que nos rodean”, sostuvo al diario británico The Sun.

“Creo que una vez que esa gente y los jugadores estén seguros y se mire por su bienestar, es el momento correcto para volver. Hasta entonces no es que esté asustado, pero tengo mis reservas y pienso en cuál podría ser el peor resultado. Al mismo tiempo estoy con ganas y quiero que cuando volvamos todo esté bien”, dijo Raheem Sterling.

La Premier League ha puesto su plan de retorno focalizado a principios de junio. Además, el Gobierno británico anunció que el deporte profesional no podrá volver antes del 1 de junio, dejando la puerta abierta a que lo haga mucho después de esa fecha.

Miguel Trauco reveló desaire de Raheem Sterling:

El jugador de la selección peruana Miguel Trauco confesó que una de sus primeras convocatorias a la selección peruana quedó grabada en su memoria gracias a la fría respuesta que encontró en Raheem Sterling, al pedirle intercambio de camisetas.

Miguel Trauco confesó anécdota con Raheem Sterling. | Foto: EFE

"Yo iba solo a ver los partidos porque no era titular. Entré al final del partido y le dije a Sterling para cambiar la camiseta, hasta practiqué en inglés para poder pedirle, pero me choteó bien feo. Desde ahí nunca más pido camiseta. Advíncula me vio y se mató de risa”, contó el lateral de la blanquirroja.