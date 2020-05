Héctor Chumpitaz se pronuncia tras derrotar el coronavirus: “Gracias a todos y cuídense mucho”

El coronavirus ataca a cualquier persona de la misma manera. A fines del pasado mes de abril, Héctor Chumpitaz paralizó a todo el Perú debido a que su hijo reportó que se encontraba mal de salud. Después de ello, fue internado en una clínica local junto a su esposa y se confirmó que los dos tenían el virus en sus cuerpos.

Sin embargo, fiel a su grandeza como deportista, defendió como solamente él mismo lo sabe hacer y salió victorioso. Hoy, martes 12 de mayo se conoció que el mítico capitán de la selección peruana y su pareja derrotaron a la COVID-19 y recibieron el alta médica. El retirado jugador declaró a RPP y envió un mensaje a todo el país.

‘Chumpi’ y su esposa, María Esther Dulanto se reencontraron tras casi dos semanas dentro del sanatorio privado y se dieron un abrazo que estremeció a las personas presentes. Ambos seguirán el tratamiento respectivo contra esta pandemia en su hogar y deberán tener los cuidados necesarios para no sufrir cualquier recaída.

El otrora defensor del conjunto nacional y de Universitario agradeció a las personas que les atendieron y a todos los que le mandaron mensajes de solidaridad. Además, exhortó a los peruanos a que hagan caso a las medidas contras el virus y que no se lo tomen como un juego.

Héctor Chumpitaz: Gracias a todo el Perú

“Quiero agradecer más que nada a la Clínica San Gabriel, que me han dado un trato muy especial. Le doy las gracias a los médicos, enfermeras, entre otros. Para mí, eso fue una alegría y me dieron fuerza para recuperarme. Quiero decirles a todos que se cuiden mucho porque esto todavía no ha pasado; puede haber una recaída y será lo más difícil. Hay que cuidarse, les deseo fuerte a todos y gracias a Dios me encuentro con salud”, señaló Héctor Chumpitaz.

“Quiero aprovechar para agradecer a los deportistas actuales y retirados porque siempre han estado pendiente de mí y de mi esposa. Eso fue lo que me ha dado ánimo y fuerza para recuperarme. Un saludo para todos ellos, cuídense, hagan caso a las indicaciones y suerte para todos”, añadió el exfutbolista.