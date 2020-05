Marulanda: “Alianza estará en buenas manos si Ahmed asume el cargo de técnico”

El director deportivo de Alianza Lima, Víctor Hugo Marulanda, terminó por confirmar una opción que se hacía cada vez más lógica. Con el cierre de fronteras por la pandemia del coronavirus, es aún incierto cuándo podría llegar Mario Salas, nuevo director técnico blanquiazul, por lo que el más probable en hacerse cargo de los trabajos del primer equipo sería el argentino Daniel Ahmed.

“A través del equipo de trabajo del ‘profe’ Salas, se ha venido articulando temas con el departamento médico y todo lo que tiene que ver con las ciencias dirigidas al deporte. Además, se realiza un trabajo muy cercano con el profesor Ahmed y se viene monitoreando todos los trabajos que se hacen a diario en la parte física y mental”, señaló el colombiano en entrevista con Radio Ovación.

En ese sentido, Marulanda no mostró preocupación por si esta situación se mantiene ya que considera que Daniel Ahmed esta capacitado para tomar las riendas del primer equipo temporalmente. Manifestó que el plantel estaría “en buenas manos”.

“Primero tenemos que analizar la situación de cuándo el ‘profe’ Salas podría ingresar al Perú. Más allá de ello, dentro del organigrama que hemos confeccionado, el profesor Ahmed es el jefe de planeación y desarrollo de toda la estructura deportiva y por tanto él tiene que ver el producto como tal y ante este escenario en su momento veremos quién podría ser el encargado temporalmente de dirigir al plantel. Hay muy buena comunicación entre todas las partes y puedo decir que el equipo va a estar en buenas manos si temporalmente el ‘profe’ Ahmed pueda tener el equipo a su cargo”, indicó.

Por otro lado, Marulanda también se refirió a una posible reducción de salarios debido a la crisis económica que viven todos los clubes del fútbol peruano. No obstante, aseguró no conocer los porcentajes en los que se haría este recorte.

“En estos momentos se está trabajando sobre ese tema, mientras tanto la comunicación es muy buena y los jugadores han entendido de la crisis que existe por esta pandemia y créanme que los he visto de muy buena onda y actitud frente a esta situación. Ellos han entendido perfectamente el mensaje y por ello cuando se tomen estas medidas de reducción, no creo que habrá inconveniente alguno. Lo más importante es que existe buena comunicación entre las partes. ¿Cuánto es el porcentaje? No manejo números, pero existe escala de valores”, sentenció.