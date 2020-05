Antes de llegar a Alianza Lima para conseguir lo que parecía imposible: salir campeón tras diez años, Gonzalo Godoy hizo historia con el Club Atlético Cerro de Uruguay, consiguiendo la primera Liguilla del club en su historia. Llegó a Nacional de Uruguay donde disputó torneos internacionales al lado de Marcelo Gallardo y Álvaro Recoba con quienes también consiguió la gloria absoluta.

El ‘Flaco’ conversó en exclusiva con La República Deportes donde habló sobre su paso por el fútbol uruguayo, la segunda de uruguay, el controversial Miguel Ángel Russo y una posibilidad de calar en Universitario de Deportes. Con lo hecho hasta la actualidad, Gonzalo Godoy se considera un “futbolista privilegiado”.

Hablemos un poco de tus inicios en el fútbol, cuéntanos sobre tu debut en el Club Atlético Cerro

Yo vivo en el cerro, que es un barrio y ahí está el club. Julio Balerio fue a verme en la quinta división, en un clásico ante Rampla. Yo jugaba de volante, estuve 15 minutos, hice una huacha, gol y casi autogol, en eso Balerio me cita al primer equipo y me dice “falta un zaguero, ¿te animas a jugar?”, me probé como defensa, quedé y fui la pretemporada así.

Después llegas a Nacional, un equipo grande de Uruguay

Salí campeón con Cerro en la liguilla, fue algo histórico y luego pasé al Nacional. Siempre quise jugar con el ‘Bolso’, era un sueño para mí, incluso jugué Libertadores, Copa Sudamericana con 20 y 21 años, fue hermoso.

PUEDES VER Héctor Chumpitaz es dado de alta para seguir con el tratamiento en casa

En Nacional compartiste vestuario con Marcelo Gallardo

Lo tuve como compañero y después fue técnico. Recuerdo que cuando debutó, Marcelo Gallardo se lesionó y estuvo fuera varios meses. Después regresa y nosotros lo molestábamos porque se recuperó de la rodilla y paraba calentando en bicicleta. Cada vez que íbamos a jugar a un lado, él andaba con su bicicleta en el bus.

El año pasado con Alianza me tocó enfrentar a River, fui a saludar a Marcelo y me saluda “¿Cómo andas Gonza? ¿Cómo va tu hijo?”, uno piensa que capaz no te va a saludar y se acuerda, me abrazó y preguntó por mi familia, un crack.

Llegaste a jugar en Europa, en el Yeni Malatyaspor, en la segunda de Turquía, ¿cómo fue esa experiencia?

Todo jugador quiere jugar en Europa y la verdad que, cuando salió esa oportunidad no lo dudé. Fue muy difícil por mi familia, por el tema de la religión, el idioma. A mí me acompaña un traductor siempre y en los supermercados me manejaba con señas. Pero sacando eso, fue una experiencia linda en cuanto al fútbol. Es otro nivel.

Antes de jugar por Alianza Lima, estuviste cerca de fichar por Universitario...

Me quisieron renovar dos meses antes en Turquía pero yo no quise. En esi vine a Perú porque me había llamado Guastavino que estaba en la 'U' y el presidente también me quería. Rechacé ofertas por pensar que podría quedarme pero no se puede fichar a un jugador de segunda. Por más increíble que parezca, si estaba en la segunda del Tottenham no podría ir.

¿Qué te dijeron exactamente con el tema de “la maldición” de Alianza Lima?

Se corría el rumor que es un club grande pero “está maldito, no puede salir campeón”. Eso me motivó para venir, sabía que el club estaba intervenido, que no había mucha plata y eso se valora más. Ahora, Alianza es el primero en marketing, como marca, primero en la tribuna y hace tres años viene peleando campeonatos.

¿Consideras que has tenido una buena carrera como futbolista hasta el momento?

Considero que soy un privilegiado, obvio que en algunos momentos tomé decisiones que capaz no eran las adecuadas pero gracias a Dios no me arrepiento de nada. Estoy orgulloso, hice historia con Cerro, salí campeón con el Nacional, el más grande de Uruguay y también con Alianza Lima, después de mucho tiempo.

Hace unos días, Beltrán dijo que Miguel Ángel Russo ni lo miraba, ¿cómo fue en tu caso?

Yo estaba con el ‘Che’ y veía que le calentaba la cabeza, le decía “vamo’ arriba ‘Che’” y terminó jugando. La verdad, Russo conmigo todo bien porque yo el 2019 no tenía contrato, le muestran los videos de los extranjeros y él me pidió. Yo me siento orgulloso y se portó bien conmigo. Lo que pasa es que el ‘Che’ se crió en el fútbol peruano y nosotros, en Uruguay o Argentina, los entrenadores son más malos. En Perú están acostumbrados a que sean buenos y puede ser que por eso chocaron un poco.

¿Por qué crees que Russo no pudo conseguir buenos resultados con Alianza?

Lo que pasa es que no cayó bien en el grupo, más que nada en los peruanos porque para nosotros era normal. Además no hubo una conexión y en Alianza no te esperan, por más que tengas un proyecto, si pierdes dos partidos ya te quieren botar. Fue un poco de los dos.

¿En qué crees que se diferencia Russo con Pablo Bengoechea?

Creo que Pablo, aparte de excelente persona, conoce mucho el fútbol peruano. Conoce todos los jugadores de segunda, eso marca la diferencia. Te decía el equipo de Grau sin conocerlo. Por algo llegó a donde llegó y estaba muy comprometido con las cosas. Sabe lo que es el medio, esa fue la gran diferencia con Russo.

¿Te animarías a jugar por Universitario?

Uno nunca sabe. Yo ahora estoy identificado con Alianza y ojalá que la 'U' nunca me llame, pero capaz no tengo para comer y si me llaman, no podría negarlo. Por lo que viví me hice hincha de Alianza pero nunca hay que decir que no.