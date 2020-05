Paolo Hurtado agradece a Ricardo Gareca: “No es fácil estar en la selección peruana”

Paolo Hurtado fue clave en la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, pese a no ser titular indiscutible en el equipo de Ricardo Gareca. El gol en Quito de ‘Caballito’ siempre es recordado por los hinchas de la ‘blanquirroja’.

Hurtado se mostró agradecido con Ricardo Gareca por brindarle mucha confianza, pues aseguró que “no es fácil estar en la selección peruana”. “Poder estar en una lista de 23 jugadores para un Mundial es muy meritorio. Estoy muy agradecido por la confianza que me da”, reconoció ‘Caballito’ para Gol Perú.

El volante del Konyaspor de Turquía manifestó que ahora las demás selecciones respetan a Perú, por los logros que ha conseguido, yendo al Mundial de Rusia 2018 y llegando a la final de la Copa América 2019, pero sobre todo por el fútbol que imponen los de Ricardo Gareca.

“Vamos a llegar bien al inicio de las eliminatorias. Somos un grupo muy fuerte y muy unido. Los rivales ahora nos miran con más respeto y salimos a jugar de igual a igual. El Perú de ahora no es el mismo de antes”, explicó Paolo Hurtado sobre la selección peruana.

El jugador, salido de las divisiones menores de Alianza Lima, indicó que está en un buen momento físico pese a la cuarentena, pues se siente fuerte y con ganas de volver a jugar al fútbol. Paolo Hurtado sufrió una dura lesión hace algunos meses que lo alejó de las canchas.

“Ahorita me siento bien físicamente en comparación a mis compañeros de equipo. Mi cuerpo está fuerte. No he tenido ningún tipo de trabajo extra porque me he mantenido bien todo este tiempo”, señaló Paolo Hurtado sobre su estado físico. “Quiero que esto empiece para poder demostrar todo lo que no he podido hacer en este tiempo por el tema de las lesiones”, agregó.

La liga de Turquía, suspendida desde hace casi dos meses por la pandemia del nuevo coronavirus, se reanudará el 12 de junio, anunció la Federación Turca de Fútbol (TFF). “En este punto, hemos tomado la decisión de retomar las ligas profesionales (...) en las fechas 12, 13 y 14 de junio”, declaró en un encuentro con la prensa el presidente de la TFF, Nihat Ozdemir.