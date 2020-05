Esta semana el fútbol peruano se vistió de luto luego que último sábado el eterno delantero de Alianza Lima y la selección peruana, Pedro Pablo ‘Perico’ León, falleciera a los 76 años a raíz de una neumonía en una clínica local. Apenas había llegado al Perú procedente de Estados Unidos hacía algunas semanas.

‘Perico’ León no es recordado como uno de los mejores delanteros de la blanquirroja. No, señores. Es recordado como “el delantero", el artillero más importante en la historia del fútbol peruano responsable de una de las mejores ofensivas al lado de Julio Baylón,'Pitín’ Zegarra y ‘Babalú’ Martínez.

Sin embargo, poco conocido es el motivo que llevó al goleador aliancista, clave en la clasificación de Perú a México 70, a investirse de tan particular sobrenombre: “Perico”.

De acuerdo al libro Historia y Leyenda del Club Alianza Lima, sería don Alfonso Souza Ferreyra (padre) quien a los ocho años de edad lo llevaría al que sería su nuevo hogar después de verlo jugar por las calles de las haciendas de Lince, lugar donde se ganaría el famoso apodo escrito con goles en la historia del fútbol peruano.

PUEDES VER Alianza Lima anuncia encuesta entre hinchas para incluir nombre de ‘Perico’ León en sector de su estadio

“Fue don Alfonso quien me puso ‘Perico’ por esos años estaba de moda una canción muy pegajosa que se llamaba Chivirico y Perico, como yo era muy bailarín, don Alfonso de dijo: ‘Elige, Chivirico o Perico’. Yo elegí ‘Perico’ y desde entonces todos me llaman así”, señaló el fiero atacante en aquella ocasión.

Y así fue como en adelante Pedro Pablo, el inmortal “Perico”, sería recordado por el resto de sus días. Días llenos de gloria, goles antológicos y alegrías sinfines para todos los amantes del fútbol en esta gloriosa tierra llamada Perú. Para siempre en la retina, para siempre en el corazón. Gracias por tanto, ‘Perico’ León.

Alianza Lima y su sentido mensaje: “El mejor '9′ en la historia del fútbol, nuestro ídolo ‘Perico’ León"

En la tarde del sábado 9 de mayo, se confirmó la muerte de Pedro ‘Perico’ León, por parte de su hija Angélica León. Hace unas semanas, el recordado futbolista había ingresado a una clínica local para internarse por tener problemas de salud. El exdelantero de Alianza Lima y la selección peruana también fue sometido a pruebas para descartar algún posible contagio de coronavirus.

Ante este terrible hecho, las condolencias no se hicieron esperar. En especial las del Club Alianza Lima, donde ‘Perico’ León jugó en dos etapas distintas (de 1960 a 1970 y en 1973), llegando a ser campeón en tres oportunidades y perteneciendo al segundo ‘Rodillo Negro'.

PUEDES VER Fondo Blaquiazul propone el nombre de ‘Perico’ León en camarín principal de Alianza Lima

Pelé sobre ‘Perico’ León: “Si hubiera nacido en Brasil, él hubiera sido el Rey del fútbol”

‘Perico’ León dejó huella en el fútbol a nivel nacional e internacional; muestra de ello, son las palabras que alguna vez apuntó el gran Pelé sobre su persona, luego de haberse enfrentado en un Alianza Lima vs. Santos de Brasil.

“Si ‘Perico’ hubiera nacido en Brasil, él hubiera sido el Rey del fútbol y no yo”, alcanzó a decir Edson Arantes do Nascimento tras un amistoso en 1966. La admiración de Pelé por ‘Perico’ León no solo quedó en palabras. El exfutbolista peruano Eladio Reyes confesó para GOLPERU que ‘O’Rei’ quiso compartir con Pedro Pablo en el Santos de Brasil.