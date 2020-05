El FC Barcelona está acatando todas las medidas dadas por el Gobierno español y LaLiga Santander para evitar el contagio de coronavirus entre sus futbolistas. Los protocolos incluyen que los entrenamientos sean en espacios amplios entre pocos jugadores. Gerard Piqué ha señalado que ni se cruza con Lionel Messi.

Piqué no ha podido ver a Messi entrenar en la última semana debido a las medidas tomadas contra el contagio de coronavirus en el FC Barcelona, explicó el defensor durante una entrevista con El Partidazo de Movistar. ““Estamos en muy poco contacto, porque entrenamos en campos distintos. Ni nos cruzamos”, agregó.

"Yo con Leo, es que hablamos de otras cosas y por el móvil, sí que estamos en contacto, pero no lo he visto ni entrenar. Es decir, yo estoy en un grupo con Sergi Roberto y Busquets, y usamos un campo solo para nosotros tres. Y nos vamos rotando. Con Leo, me cruzo en el estacionamiento y lo veo dentro del coche. No hemos tenido trato”, manifestó Piqué.

Pese a la negativa de poder ver y compartir con sus compañeros, Piqué no duda en aseverar que es lo mejor que se puede hacer para volver a jugar, porque de otra forma se terminaría el campeonato, lo cual sería “bastante feo”. El defensor hizo un llamado para seguir los protocolos de seguridad respectivos.

“Nos han informado muy bien los clubes de los test del protocolo y estamos cómodos. Es distinta la experiencia de entrenar solos, pero hay que adaptarse. Toda medida de precaución es bienvenida", concluyó Piqué.

Los jugadores del Barça regresaron al centro Joan Gamper para realizar entrenamientos individuales. Antoine Griezmann, Samuel Umtiti, Luis Suárez, Gerard Piqué, las estrellas del Barcelona pudieron ir tomando contacto con el césped, con la excepción de Ousmane Dembélé, que continúa su programa de recuperación tras haberse lesionado en el muslo derecho.

El protocolo sanitario fue seguido escrupulosamente, según la prensa española: los jugadores llegaron solos y ya equipados, antes de dividirse entre tres terrenos de entrenamiento, sin pasar por los vestuarios. Efectuaron carreras y se sometieron a algunos test para medir los efectos del confinamiento en sus organismos.