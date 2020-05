Llegó a Alianza Lima con objetivos deportivos, ganarse la hinchada con trabajo, pero también es consciente que debe destacar porque representa a los cientos de compatriotas que están en suelo peruano. El defensa venezolano Rubert Quijada conversó con La República sobre la crisis que vive en su país y el orgullo que siente al ver la lucha constante del pueblo ‘llanero’.

La muerte rondó cerca a él en una manifestación contra el Gobierno de Nicolás Maduro: una bala impactó en su compañero que se encontraba a su lado. Hoy, el Perú se ha convertido en su casa, y agradece por no cerrarle las puertas a los suyos. El defensa central siente que en Lima sus compatriotas lo han reconocido más veces que en la capital de su país.

PUEDES VER Pedro Pablo ‘Perico’ León falleció a los 76 años a causa de una neumonía

Rubert Quijada, defensa de Alianza Lima, habla de la crisis en Venezuela. Foto: Líbero

Acá, en Lima, y a nivel nacional, existe gran presencia de venezolanos. Cundo vas por la calle, ¿te reconocieron?, ¿qué te dijeron?

Claro, en los taxis, los conserjes del edificio. Ni en Caracas me reconocían tanto como lo hacen acá en Lima. El cariño que me ha brindado la gente es bastante bonito y por eso siento que tengo la responsabilidad de rendir al máximo dentro de la cancha.

A diario vemos en las noticias que varios de tus compatriotas tratan de volver a su país en plena cuarentena. ¿Se te pasó por la cabeza regresar?

No, porque gracias a Dios tengo los medios para estar tranquilo y afrontar esta pandemia. Entiendo muy bien a mis compatriotas que quieran regresar al país porque son personas que viven del día a día, a veces les exigen pagar su arriendo y por la misma situación no tienen mucho dinero. Es bastante difícil decirle a una persona que no tiene absolutamente nada que se quede en casa. Que tu niño te diga que tiene hambre y tienes que quedarte en casa. Creo que esto es una tormenta, algunos van en yate, otros en buque y otro van en peñero (barcos más pequeños).

PUEDES VER Comunicado del plantel de Universitario tras acciones de Carlos Moreno

Rubert Quijada, defensa de Alianza Lima, habla de la crisis en Venezuela. Foto: Líbero

¿Cuál es tu opinión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro?

En lo personal pienso que es una dictadura. Yo he salido a las protestas que se ven en la televisión. Fui testigo cuando un compañero de equipo fue víctima de un disparo de arma de fuego en una mano y la bala le quedó alojada en el muslo estando yo al lado de él en una manifestación. Sientes impotencia, rabia al saber que un grupo pequeño, pero con armas, está destruyendo Venezuela, un país con tanta riqueza, hermoso, que lo tiene todo. Nosotros los venezolanos la estamos pasando mal en el tema político.

¿El mandato de Maduro afectó tu carrera?

Claro, sobre todo a los equipos de fútbol. Van muy pocas personas al estadio porque simplemente prefieren comprarse algo de comer y llevar algo a casa que pagar la entrada para ver un partido de fútbol.

Soy testigo que muchos venezolanos están acá trabajando, están acá llevando el pan para llevarlo a la mesa y darle de comer a su familia, eso me pone contento y es algo que agradezco a los peruanos por abrirle las puertas a muchos de mis compatriotas. También pido disculpas por todos esos venezolanos que han venido a hacer cosas malas acá en Perú.

PUEDES VER Reimond Manco subastó camiseta de Alianza Lima y consiguió casi 1.000 soles

El camino de su trayectoria

Rubert Quijada ha desenvuelto casi toda su carrera en el fútbol venezolano. En el 2008 debutó con Zulia FC, luego pasó al Unión Atlético Piar de la Segunda División de Venezuela, donde estuvo un año. Ahí llegó un gran golpe económico, solo le pagaron 15 días del salario, “te podrás imaginar”, dice. Para la temporada 2010-2011 fichó por el Monagas SC, equipo de Maturín, su ciudad natal. Estuvo tres años y luego dio el salto al Caracas FC. “Esta es la mejor institución de Venezuela, la más seria y ahí llevo 8 años”, resalta el defensa.

Su primera experiencia en el extranjero fue en Qatar. Se fue a préstamo para vestir la camiseta del Al Gharafa en el 2017. Luego surgieron otras propuestas para seguir en el exterior. “Pero no me sentía cómodo, no me seducía como la propuesta que me ofreció Alianza Lima”, confiesa.

Rubert Quijada con la camiseta del Caracas FC.

Debutó con su selección en el 2012 bajo el mando de César Farías. Fue parte del proceso eliminatorio rumbo al Mundial Brasil 2014.

El zaguero ‘llanero’ cuenta los días para volver a jugar. Sabe que esto implica cumplir al pie de la letra el protocolo y medidas de seguridad sanitaria porque en casa lo espera su familia. “Me voy a preocupar por mi familia, porque significa salir de casa y regresar, todo esto va a ser bajo medidas sanitarias”.

“Espero reincorporarme rápido a mi trabajo y estar preparado para lo que se viene. Los futbolistas no estamos acostumbrados a estar los 7 días de la semana en casa”, añade.