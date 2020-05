El fallecimiento Pedro Pablo ‘Perico’ León enlutó a todo el fútbol peruano. Durante las últimas horas, la prensa local e internacional rindió homenaje a uno de los ídolos de Alianza Lima y la selección peruana. Pero quien también quiso recordar al exdelantero fue Teófilo Cubillas, reconocido exfutbolista que utilizó su cuenta de Facebook para escribir emotivas palabras.

En la publicación hecha por el ‘Nene’, que hasta el momento ha tenido más de 600 reacciones en la mencionada red social, destaca que ‘Perico’ León fue muy importante en su vida y que todo lo que consiguió en su carrera se lo debe a él.

“Se fue ‘Perico’, una de esas personas a la que le debo todo lo que soy. Si no fuera por esa oportunidad que me dio para ser parte del equipo, no sé qué hubiera sido de mi carrera en el fútbol. Desde mi debut estuviste presente, porque el destino quiso que ‘Perico’ este allí. Compartimos miles de batallas en la que el campo de fútbol se convertía en la zona de guerra y nosotros soldados de esa camiseta que sudamos con amor y entrega, que se transformaba en la alegría del hincha o de toda una nación”, empezó escribiendo Teófilo Cubillas.

Pedro Pablo 'Perico' León junto a Teofilo Cubillas. | Foto: Facebook de Teofilo Cubillas

“Recuerdo que junto a Víctor ‘Pitín’ Zegarra me dieron la oportunidad del debut y me marcaron el camino. Tantos momentos imborrables vienen a mi mente. Aún recuerdo cuando me bautizaste ‘Nene’ en aquel vuelo en el que una broma tuya se convirtió en parte de mi nombre y que hoy por hoy, probablemente, más gente use el ‘Nene’ para llamarme que Teófilo. Jugar a tu lado fue un regalo de la vida porque amé el fútbol, porque disfruté de tu juego, de tu hermandad, de tu cariño, pero hay algo que tú tenías más que nadie: la humildad”, agregó otra de las leyendas de Alianza Lima y la selección peruana.

Finalmente, Teófilo Cubillas terminó su emotivo mensaje agradeciendo todo lo que ofreció Pedro Pablo ‘Perico’ León, quien dejó de existir a los 76 años debido a un cuadro de neumonía e insuficiencia renal.

“Gracias por lo que me diste, por lo que me enseñaste, por lo que compartiste. Gracias por todo lo que le diste a Alianza Lima. Gracias por esas maravillosas hazañas que le diste al fútbol peruano. Te adelantaste, ‘Perico’, ya nos encontraremos… pero ahora vives en nuestro recuerdo y siempre serás una leyenda”.