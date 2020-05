El fútbol peruano no tiene fecha de regreso aún e incluso no se ha llegado a un consenso con respecto a las medidas a tomarse de cara al coronavirus. La realidad de cada equipo es diferente y algunos como Alianza Lima no pasan problemas económicos. Su capitán, Leao Butrón, ofreció una entrevista hoy lunes 11 de mayo a través Instagram y habló de varios temas.

El experimentado arquero ‘íntimo’ conversó con Revista Blanquiazul y mencionó a Alejandro Hohberg cuando estaba contando una anécdota de su etapa en el FBC Melgar de Arequipa. Instantáneamente le consultaron sobre el futuro del futbolista de Universitario, con quien mantiene una amistad desde hace varios años.

Hay que mencionar que Butrón y Hohberg no solo coincidieron en Alianza Lima, pues también lo hicieron en el conjunto ‘rojinegro’ la temporada 2014. Fuertes rumores han salido desde que el administrador del club ‘crema’, Carlos Moreno, decidió aplicar la suspensión perfecta de labores, ya que podría significar la salida de algunos de sus jugadores.

Sin embargo, el guardameta de 43 años aseguró que el atacante ‘merengue’ regresará a tienda ‘blanquiazul’ y otra vez alzará el título nacional. El popular ‘enano’ se puso la camiseta victoriana en los años 2017 y 2018, y justamente en su primer año ahí se consagró campeón de la Liga 1 Movistar.

‘San Leao’ reveló que, durante su instancia en la escuadra arequipeña, Hohberg y él vivieron en el mismo edificio. “Va a volver a Alianza, para mí, Alejandro va a volver. Va a volver y va a ser campeón con Alianza, nuevamente”, agregó el número 1 del conjunto dirigido por el chileno Mario Salas.