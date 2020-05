Para sorpresa de todo el universo de la WWE, Money in the Bank 2020 terminó con la victoria de uno los luchadores menos favoritos para ganar el maletín de la división masculina: Otis, quien tiene la oportunidad de ir por cualquier título de la compañía.

Sin embargo, días antes de que se desarrollara WWE Money in the Bank 2020, el novio de Mandy Rose e integrante del grupo Heavy Machinery afirmó que si ganaba el maletín iría por los campeonatos en pareja de SmackDown.

“Si gano el maletín desafiaremos a los campeones por parejas. No creo que haya una regla sobre qué títulos desafiar, por lo que vamos a competir por los títulos de parejas, eso es lo que sucederá... si puedo subir por esa escalera”, manifestó Otis en una entrevista con Digital Spy.

Lo lógico sería que el flamante Mr. Money in the Bank escoja a su compañero Tucker para ir por el cinturón; no obstante, la historia podría cambiar debido a que a su lado tiene a Mandy Rose, con quien ha protagonizado la mejor historia de WWE en la actualidad.

Resultados de WWE Money in the Bank 2020

- Otis se quedó con el maletín masculino.

- Asuka se quedó con el maletín femenino.

- Drew McIntyre retuvo el Campeonato WWE tras vencer a Seth Rollins.

- Braun Strowman retuvo el Campeonato Universal tras derrotar a Bray Wyatt.

- Bayley retuvo el Campeonato Femenino de SmackDown tras imponerse a Tamina.

- Bobby Lashley derrotó a MVP.

- The New Day (Big E y Kofi Kingston) retuvieron el Campeonato en Parejas de SmackDown al derrotar a The Forgotten Sons (Steve Cutler y Wesley Blake), a John Morrison & The Miz, y a Lucha House Party (Gran Metalik y Lince Dorado).

- Jeff Hardy venció a Cesaro.