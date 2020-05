WWE Money in the Bank EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | LIVE STREAMING | HOY se desarrollará (ONLINE vía Fox Action y WWE Network) desde el Performance Center y el Titan Towers de la compañía. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los resultados y el resumen final de este evento.

¿A qué hora comienza WWE Money in The Bank 2020?

El WWE Money in the Bank 2020, que tiene pactado ocho luchas, de las cuales cuatro serán titulares y las restantes serán enfrentamientos con estipulaciones distintas, comenzará a las 6.00 p. m. (hora en Perú).

WWE Money in the Bank 2020 EN VIVO: horarios

A continuación, te mostramos los horarios de este nuevo evento de la empresa de lucha libre más grande del mundo:

Honduras - 5.00 p. m.

El Salvador - 5.00 p. m.

Nicaragua - 5.00 p. m.

Costa Rica - 5.00 p. m.

México - 6.00 p. m.

Ecuador - 6.00 p. m.

Colombia - 6.00 p. m.

Panamá - 6.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami y Florida) - 7.00 p. m.

Bolivia – 7.00 p. m.

Venezuela - 7.00 p. m.

Paraguay - 8.00 p. m.

Chile - 8.00 p. m.

Argentina - 8.00 p. m.

Uruguay - 8:00 p. m.

Brasil - 8:00 p. m.

El Money in the Bank más singular de la historia no solo tendrá como atractivo la lucha de escaleras entre las dos marcas más antiguas de WWE desde el edificio principal de la empresa, sino también luchas donde los campeones principales defenderán sus títulos.

Una de las luchas titulares más interesantes será la de Drew McIntyre contra Seth Rollins. El escocés hará su segunda defensa del Campeonato de WWE ante el ‘Mesías’, quien asegura que está destinado a ser el monarca de Raw.

Otro de los combates con mucha historia es la de Braun Strowman y Bray Wyatt. Recordemos que ambos formaron parte de la familia Wyatt, por lo que este enfrentamiento genera mucha expectativa por lo misteriosa que puede ser. The Fiend quiere recuperar el Campeonato Universal, pero el ‘Monstruo entre Hombres’ se ha mostrado sólido en las últimas semanas de SmackDown.

Como lucha estelar tendremos la participación de doce superestrellas —divididas entre hombres y mujeres— que tendrán como aliado las escaleras para alcanzar el ansiado maletín, el cual les permitirá tener un combate titular por cualquier título de la WWE.

Cartelera del WWE Money in the Bank 2020

- Lucha de escaleras por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs Otis vs AJ Styles

- Lucha de escaleras por el Money in the Bank Femenino

Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs Carmella

- Campeonato de WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

- Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

- Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina

- Campeonato por parejas de SmackDown

The New Day vs. Forgotten Sons vs. The Miz & John Morrison vs. Lucha House Party

- R-Truth vs. MVP

Kickoff Show

- Jeff Hardy vs. Cesaro

¿Qué canal transmitirá WWE Money in the Bank 2020 EN VIVO ONLINE?

Para poder seguir todos los pormenores de este evento de WWE en español, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

- Perú, México y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

- Estados Unidos (inglés): WWE Network, Fox Sports y Fox Action

WWE Money in the Bank 2020: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre (Sobre las Cuerdas) analizó la cartelera de WWE Money in the Bank 2020 e indicó qué títulos podrían cambiar de manos este domingo 10 de mayo. Escúchalo aquí.