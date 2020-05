La pandemia del coronavirus acentuó la crisis económica que arrastra Universitario. Carlos Moreno, administrador crema, señaló que aplicar la suspensión perfecta a los 33 jugadores del primer plantel es la solución a los problemas. Sin embargo, el directivo tendrá que dar más de un argumento para que dicha medida se haga efectiva.

Se supo que los jugadores siempre estuvieron dispuestos a dialogar con el club para llegar a un acuerdo y se haga una reducción de su salario, incluso eligieron a un grupo de jugadores (José Carvallo, Aldo Corzo, Nelinho Quina) para que juntamente con la Agremiación de futbolistas (SAFAP) se reuniera con la administración.

PUEDES VER Pedro Pablo ‘Perico’ León falleció a los 76 años a causa de una neumonía

“No hubo negociaciones entre administración y jugadores, lo que hubo fue una videoconferencia hace como tres semanas. Nosotros participamos por pedido de los jugadores. Hubo observaciones nuestras porque no coincidía lo que presentó Moreno con la información que nosotros manejábamos”, señaló el representante legal de la SAFAP, Jhonny Baldovino.

El plantel dio como opción dejar de percibir su sueldo por dos o hasta tres meses para cobrarlo más adelante, cuando el fútbol se reinicie y la institución tenga ingresos, otra opción fue la de una reducción de sueldo, porcentaje que se cobraría más adelante, pero fue en este punto que hubo discrepancias. La administración le ofrecía al plantel una reducción 75% hasta diciembre y sin devolución, alegando que el club no tenía dinero.

PUEDES VER Hinchas de Alianza Lima llevaron alimentos a pobladores de Collique

“El 3 de mayo llegó una propuesta de parte de Moreno que, para no ser duro, fue ‘fuera de lugar’. No te pueden decir que el pago de los montos acordados será solo si entra plata al club, y si no, el pago sería en enero. Es decir, proponía trabajar 7 meses ‘gratis’. Y aparece como que la carta la presentaba Moreno a título personal”, acotó Baldovino.

Medida drástica

Al no llegar a un acuerdo, Moreno salió públicamente a anunciar que la ‘U’ aplicará la suspensión perfecta, pero ¿desde cuándo se hará efectiva esta medida? Baldovino aseguró que las cosas no son tan simples, pues primero la administración tendrá que exponer el caso ante el Ministerio de Trabajo, además deberá estar inscrito en Registros Públicos y estar al día en los sueldos.

PUEDES VER Sergio Peña y Miguel Araujo volvieron a los entrenamientos con el FC Emmen

“Para la suspensión perfecta, debes tener inscritos a tus jugadores en Registros Públicos. Si no puedes acreditar tus poderes, ¿cómo puedes decir que representas a la ‘U’? Se ha negociado con alguien sin poderes, y por eso la carta de respuesta fue a título personal. Lo que pasa en la ‘U’ es una falta de respeto a todos los profesionales del fútbol. Para aplicar esta medida, ellos tienen que exponer razones ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué van a decir? ¿Que porque adelantaron siete facturas, no tienen plata?”, explicó.

¿Qué sucederá con las remuneraciones por imagen? Hay un gran número de jugadores que ganan casi el 50% de sueldo mediante esta fi gura, y de aprobarse la suspensión perfecta, el club tendrá que pagarles ese porcentaje en su totalidad.

“Lo curioso es que Moreno les dijo a los jugadores que no podía cerrar contratos comerciales porque no podía presentar sus poderes en Registros Públicos. Si no puedes hacer eso, menos vas a poder modificar contratos”, expresó el asesor legal de la agremiación.

Mientras tanto, los jugadores se pronunciaron al respecto a través de una carta en la que pidieron la legitimidad de la administración de Moreno, y aseguran que la medida ha sido una imposición. “Recibimos información de que Indecopi ha dispuesto, a través de uno de sus órganos, que no es más administrador del Club y que ocupará ese cargo con facultades limitadas mientras la Junta de Acreedores elige a su reemplazante; este hecho nos genera incertidumbre, por lo cual requerimos que se acredite de manera fehaciente sus facultades legales”.

PUEDES VER Revelan incidente entre Mike Tyson y Michael Jordan que casi termina en pelea

Cabe indicar que aún esperan que se les termine de pagar el mes de abril, pues hasta el viernes solo se le había abonado el 25% de su sueldo.

¿Sabía que...?

De concretarse la aplicación de la suspensión perfecta, los jugadores de la ‘U’ podrán desvincularse unilateralmente del club y fichar por otros equipos. “Lo que dice Carlos Moreno que la FIFA prohíbe la resolución unilateral de contratos no es cierto. Puede ser con causa justificada, sin pagar y quedando libre, o injustifi cada, por lo que se pagaría una penalidad”, dijo Baldovino.