La tierna historia de cómo ‘Perico’ León fue descubierto por un electricista, contada por su madre

Muchas historias de gloria empiezan con eventos ocurridos debido al azar. La que vincula a Pedro Pablo León, más conocido como ‘Perico’, con Alianza Lima es casi tan sorprendente como conmovedora, a decir del relato de su madre, Manuela García, su más grande hincha, quien reveló hace muchos años cómo se produjo la llegada de su hijo al club donde marcó época, una narración casi tan sorprendente como conmovedora.

Mamá Manuela, como la solía llamar ‘Perico’ contó en una entrevista para la revista Arriba Alianza, publicada en 1969, por quién fue descubierto el goleador. “De su época juvenil, poco puedo decir, porque en ese tiempo lo tuvo bajo su custodia el señor Alfonso Souza Ferreyra. Ya Perico les contó: Un electricista que lo vio jugar lo llevó donde el señor y lo recomendó. Perico le cayó en simpatía y el señor Souza le compró sus útiles y le regaló ropa. Al saber que era viuda y tenía varios hijos, se comprometió a cuidarlo y mandarlo a la escuela; y para ello lo adoptó como hijo”, contó en aquella oportunidad.

“Los juguetes preferidos de Perico eran la pelota, los carros y el trompo, en ese orden. Los carros le gustaban grandes para poderlos manejar (él es el único que sabe manejar un vehículo entre todos mis hijos)”, comentaba. En el artículo, titulado “Mi hijito Perico”, narró otros pasajes de la vida de Pedro Pablo.

“Perico, mi hijo, es mi mayor orgullo. No saben lo feliz que me siento al saber que mi hijo ha cumplido sus sueños. Perico ha triunfado en el fútbol, goza de la fama y es un ídolo; pero sigue siendo tan cariñoso como antes, tan juguetón como siempre, tan preocupado por su familia”, contaba en su casa de la Av. Argentina.

“Mi hijo tuvo una infancia normal, como la de cualquier niño. Era juguetón y bullicioso. Su principal entretenimiento era la pelota, parecía que hubiera nacido para jugar al fútbol. A veces no venía a almorzar por jugar. Nunca le prohibí que jugara, tan solo que no tuviera malas juntas. Felizmente me hizo caso, tal como lo hubiera hecho con su padre, a quien casi no llegó a conocer, porque yo quedé viuda cuando él tenía pocos años”, se lee en otra parte del testimonio de la señora Manuela.

Su recuerdo es tan importante que Alianza Lima, club donde marcó una época, hará una encuesta para definir si el camarín es renombrado ‘Perico’ León o la tribuna sur, donde está la principal barra blanquiazul. Este es el primer homenaje al querido artillero.