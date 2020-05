Juan Aurich: El día que “Perico” León fue suplantado por un cantante

El fallecimiento de Pedro Pablo “Perico” León ha calado hondo en la afición peruana, sin embargo, pocos saben que el gran “nueve” del fútbol peruano paseó su fútbol por equipos de Chiclayo como Juan Aurich y Unión Tumán de Deportes, en 1974 y 1975, respectivamente.

Fue un futbolista extraordinario, que se ganó el aplauso de todos por sus goles y geniales jugadas. Esto llevó a que en el norte varios clubes le pidan al “Ciclón” jugar partidos amistosos.

Es así que surge una anécdota que ha quedado en la historia del fútbol norteño. Resulta que en Piura se pactó un partido amistoso con el Juan Aurich, pero como factor indispensable era la presencia de Pedro Pablo “Perico” León. Todo estaba bien hasta un día antes cuando el fabuloso “nueve” sufrió un problema estomacal que lo dejó fuera del encuentro.

Carlos Perleche, exjefe de equipo de Juan Aurich cuenta que ante esta situación, el club no podía cancelar la presentación y la situación era complicada, ya que si no iba “Perico” León, no se pagaría el contrato del juego.

En eso, Perleche encontró por la calle a un cantante chiclayano conocido como “Lalo” Gumez, de gran parecido con “Perico” León, quien fue llevado en la delegación chiclayana a Piura.

En el estadio, a “Lalo” Gumez se le puso una toalla en la cabeza mientras calentaba. Los hinchas en la tribuna pedían que ingrese a la cancha coreando el nombre de “Perico”, “Perico”.

“Ya por tanta exigencia de la gente, le digo al negro Lalo Gumez: Hijito tienes que entrar y te metes al área. Fue así que ingresa y de pronto anota un gol de cabeza. Con eso se metió al público al bolsillo y todo ya quedó pagado”, contó entre risas el pícaro Carlos Perleche como parte de su anecdotario con el “Ciclón”.

“Perico” León ha fallecido dejando el grato recuerdo de haber sido un futbolista extraordinario.