Este domingo 10 de mayo se desarrollará Money in the Bank 2020. El magno evento será algo ‘especial’, ya que al igual que WrestleMania 36, se efectuará sin público y a puerta cerrada.

Pero eso no es todo, los maletines estarán colgados en lo alto de la Titan Tower (oficinas de WWE), y además los combates se llevarán a cabo al mismo tiempo; algo nunca antes visto en la historia de la lucha libre.

A vísperas de este certamen, La República te muestra a todos los ganadores del evento desde su creación (2005).

Edge ganó la primera edición de Money in the bank (2005) y lo retuvo durante 280 días. Canjeó el maletín el 8 de enero del 2006, en el evento New Year’s Revolution, venciendo fácilmente a John Cena.

En WrestleMania 22, Van Dam ganó el maletín (2006) y en mayo lo canjeó en el evento One Night Stand por el Campeonato de la WWE de John Cena.

La cartelera de Money In The Bank 2020 estará compuesta por luchadores de la talla de Rey Mysterio, Aj Styles, Daniel Bryan, entre otras superestrellas de la WWE.

Kennedy (2007) logró descolgar el maletín tras una muy buena pelea en WrestleMania 23. Sin embargo, unas semanas después, Edge, quien se había sumado a Smackdown, lo desafió por el premio. Kennedy aceptó el reto y en Raw (7 de mayo), cuando se dirigía al ring, fue violentamente atacado por Edge, le aplicó una “Spear” y terminó por arrebatarle el galardón.

CM Punk (2008) fue el ganador de la batalla y usó el maletín el 30 de junio en Raw, después de que Batista atacara al entonces Campeón Edge, consiguiendo el título.

Punk (2009) hizo historia al ser el primer luchador que ganó en dos años consecutivos el Money in the Bank, además de ser el segundo peleador en obtener dos veces el maletín, después de Edge.

Jack Swagger ganó la edición 2010 de Money in the Bank, lo propio hicieron Daniel Bryan (Smackdown) y Alberto Del Rio en Raw, en la campaña 2011. En el 2012, Ziggler fue el ganador del maletín azul, mientras que Cena ganó el de color rojo.

Para el 2013, la lucha fue entre Rob Van Dam, Christian, Daniel Bryan, Kane, CM Punk, Sheamus y Randy Orton; ganando este último el combate. Al año siguiente (2014), Seth Rollins se quedó con el maletín; en el 2015, Sheamus consiguió descolgar la presea y en el 2016, Dean Ambrose descolgó la maleta y ganó la lucha luego de tirar a Kevin Owens desde una escalera.

Las tres últimas ediciones de Money in the Bank vieron triunfadores a Baron Corbin (2017), Braun Strowman (2018) por los varones y Alexa Bliss, en la primera edición del magno evento en mujeres. Por último (2019), Brock Lesnar y Bayley se quedaron con el premio.