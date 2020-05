Jugadores de Universitario podrían quedar libres si se aplica la suspensión perfecta

La crisis económica desatada por el coronavirus afecta a los clubes profesionales de fútbol en nuestro país, sobre todo a las instituciones que arrastran problemas económicos, como es el caso de Universitario, pues la administración de Carlos Moreno anunció la aplicación de la suspensión perfecta de labores al primer equipo conformado por 33 jugadores.

Fue Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas (SAFAP), quien se pronunció al respecto y dejó en claro que esta ha sido una medida autoritaria y que de llevarse a cabo, los jugadores tendrán la libertad de fichar por otro equipo

"El 30 de abril enviaron una propuesta que desde todo punto de vista tenía la intención de que los jugadores de Universitario no acepten, porque en resumen propone un recorte salarial con un porcentaje alto mientras no entrenen y el día que vuelvan a entrenar ese recorte salarial se baja a la mitad hasta diciembre. Además, tampoco aseguraron que podían pagarles el nuevo sueldo, es decir, se podía dar el caso que los jugadores trabajaran siete meses gratis. Los jugadores no aceptaron”, contó Baldoivno

¿Los jugadores pueden quedar libres? Baldovino aseguró que de proceder esta medida, los futbolistas cremas podrían desvincularse unilateralmente del club y fichar por otros equipos. Además, aseguró que debido a la situación, no están obligados a trabajar de manera remota siguiendo las indicaciones de Gregorio Pérez.

"Los jugadores sí pueden quedar libres. Lo que dice Carlos Moreno que la FIFA prohíbe la resolución unilateral de contratos no es cierto. La FIFA dice que hay posibilidad de resolver el contrato de manera unilateral con causa justificada o sin causa justificada. En este caso, una de las causas puede ser que el club no tiene los medios económicos para mantener sus contratos, por lo tanto, el jugador tiene derecho a resolver el contrato de manera unilateral, siguiendo los procedimientos que establece la legislación peruana al amparo de lo que establece la Constitución Política del Perú”, argumentó a Líbero.

“Los futbolistas tienen derecho a renunciar, derecho de buscar trabajo en otro lugar, porque en el actual no pueden cumplir económicamente y eso no lo puede evitar ni la ‘U’, ni la FIFA porque ya hay mucha jurisprudencia en el Perú, incluso a nivel internacional, hasta en la FIFA, así que si algún jugador de Universitario se quiere ir, puede hacerlo", acotó Jhonny Baldovino

Finalmente, el representante de la Agremiación confirmó que Moreno deberá presentar una serie de requisitos ante el Ministerio de Trabajo para lograr que se aplique la suspensión perfecta de labores en Universitario.

“Moreno fue a pedirle un préstamo al Consorcio y le pidieron sus poderes en Registros Públicos para firmar contratos, no puede hacerlo porque no tiene registro, está atado de manos, no puede gestionar plata para Universitario, no puede vender facturas. Lo más importante es que para realizar un trámite en el Ministerio de Trabajo, Moreno tiene que presentar poderes en Registros Públicos, eso es lo que dice el TUPA (Texto Único de Procedimientos Administrativos)”, finalizó Baldovino.