A finales de los 90, hubo un jugador que llamaba la atención por sus pícaras celebraciones en el fútbol peruano. Roberto ‘La Foca’ Farfán habló en exclusiva con el Diario Líbero sobre su pasado en Universitario de Deportes, donde salió campeón en el 98 y 99, además de Alianza Lima, donde también campeonó en 2001.

‘La Foca’ recordó los campeonatos logrados con el club ‘crema', sobre todo ante Sporting Cristal en 1998. En ese encuentro, Roberto Farfán marcó dos goles, llegaron a voltear la serie y forzando los penales donde ganarían. “El campeonato en el centenario de Alianza también fue importante en mi carrera”, expresó el exjugador.

Roberto Farfán en Universitario de Deportes

Tras ser consultado sobre la dupla mortal que formó con Eduardo Esidio en Universitario de Deportes, la ‘Foca’ Farfán expresó que se complementaron muy bien. “En esos tiempos éramos letales porque nos comprendíamos bastante y sabíamos a donde movernos. Esidio salió goleador histórico del fútbol peruano y eso vale para el trabajo de todos”, añadió.

En cuanto a los entrenadores que lo dirigieron, el tío de Jefferson Farfán eligió a Roberto Chale y Oswaldo Piazza. “Eran espectaculares. Piazza sabía mucho de fútbol y Chale era un enfermo del trabajo, me sentí muy bien con ellos”, continuó.

‘La Foca’ jugó también en Alianza Lima

Tras su buen accionar con Universitario de Deportes, Roberto Farfán pasó a Alianza Lima. ¿Le costó adaptarse? Según sus palabras, para nada. "En ese tiempo Alianza estaba rompiendo el mercado porque querían campeonar, me acuerdo que llevaron a los que jugamos en la "U" como Ciurlizza, Esidio, Roger Serrano, Ubillús, Bazalar y el que habla. Era un equipo casi crema, Alianza tuvo que contratar a los mejores para salir campeón en su Centenario y gracias a Dios lo logramos", destacó ‘La Foca’.

Finalmente, fue consultado sobre qué equipo elegiría como su favorito, los ‘cremas’ o ‘blanquiazules’. "En la "U" estuve más tiempo, viví mejores cosas, de Alianza no me quejo porque me recibieron bien y la gente siempre me trató bien, también hice goles y salí campeón", concluyó.