En febrero de 1976, tres personalidades aliancistas se juntaron para hablar del pasado y del presente (en aquel momento) del equipo íntimo. Juan Valdivieso, Jaime Duarte y Pedro Pablo ‘Perico’ León fueron convocados por la ya extinta revista Ovación para conversar sobre sus andanzas con la camiseta de Alianza Lima.

PUEDES VER Pedro Pablo ‘Perico’ León falleció a los 76 años a causa de una neumonía

Entre recuerdos, risas y una que otra bebida refrescante, cada personaje habló sobre su experiencia. ‘Perico’ recordó sus inicios en el equipo juvenil: "Bueno, yo comencé en los ‘calichines’. Transcurría 1955 y estaba como puntero derecho en el equipo que formaron el ‘Cholo’ Castillo y su papá don Rafael. Yo me sentía aliancista desde que tuve uso de razón y aumentó más cuando mi hermano mayor Miguel jugaba como centrodelantero en la primera. Después fui pasando por todas las categorías hasta donde Jaime de Almeida me dio chance de ser titular en el primer equipo.

El delantero aliancista comentó una de las coincidencias que tenía con el exarquero Juan ‘Mago’ Valdivieso, su larga trayectoria con el cuadro blanquiazul: “Yo también he jugado por Alianza 18 años. Podrían ser 20 desde 1955 en que comencé, pero cuando en 1974, desconté el año que pasé en Barcelona de Guayaquil, por causas que mejor es no recordar”.

Además le deja un recado a Jaime Duarte: “En realidad ser campeón es algo maravilloso y con Alianza más, así es que ya sabrás (le dice a Jaime Duarte) lo que se siente cuando logres ese título que Alianza necesita ahora más que nunca”.

PUEDES VER Revive la épica narración del gol de ‘Perico’ León ante Argentina en las eliminatorias para México 70

El atacante y 9 de Alianza Lima en los años 60 no quiso desaprovechar y recordó a sus compañeros de equipo, quienes fueron parte del bicampeonato: “Cuando llegué al primer equipo en 1960, era cuando comenzaba a hacerse cambios radicales. Se dejaba a una generación y se daba paso a otra con don Jaime de Almeida (DT del equipo). Con Tenemás, mi compradre ‘Pitín’ Zegarra, Victor Rostaing y Valle, formamos una delantera que se complementaba a las maravillas y con los volantes que eran De la Vega y ‘Yeco Grimaldo’. Campeonamos en 1962, justo a los dos años de los cambios que se operaron en Alianza, repetimos el título de 1963 con gran campaña de Bazán en el arco. Después en 1965 ganándole en la final al Municipal por 3-0, campeonamos resultando scorer mi compadre ‘Pitín’”.

Por último el exseleccionado nacional tuvo palabras de gratitud para el club que le dio todo: “En Alianza yo tuve, aparte de don Alfonso (de Souza Ferreira), entre jugadores y entrenadores, muchos consejeros. Entre tantas personas no podría dejar de citar a Valeriano, que me recomendaba evitar gustos que la inmadurez hacen preferir. Desde que senté cabeza vi mejor el fútbol y lo jugué también tanto que cada vez que siento el ‘Arriba Alianza’ se me juntan sentimientos de gratitud que hoy reviven en esta reunión con ustedes".

PUEDES VER Universitario manifestó su pesar por el fallecimiento de ‘Perico’ León

Hoy, toda la familia de Alianza Lima y del fútbol peruano lamenta el fallecimiento de un grande del balompié. De ‘Perico’ León quedarán sus goles, sus jugadas y el amor que sentía por el club de La Victoria.