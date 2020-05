Ajax no reducirá el precio de Van de Beek pese a crisis por coronavirus

Ajax es uno de los clubes exportadores más grandes del mundo. El conjunto de Países Bajos no caerá en la crisis por el coronavirus, por lo que no entregará o “rematará” a ninguno de sus futbolistas por un precio que no valiera antes de la pandemia, informó Van der Sar, director general del club.

“Nada ha cambiado a este respecto, pero no habrá un descuento del 50 %. Los clubes interesados se pueden olvidar de esa rebaja”, anunció Van der Sar al ser consultado en Reuters sobre el cambio en el mercado de fichajes.

“Por supuesto, los movimientos de 150 a 200 millones de euros desaparecerán, pero creo que todavía hay un valor muy alto para algunos jugadores del Ajax. Están bien educados, tienen experiencia en ganar y jugar en Europa", puntualizó Van der Sar.

El próximo mercado de fichajes será clave para el Ajax porque hicieron acuerdos verbales con André Onana, Nicolás Tagliafico y Van de Beek para que se queden otra temporada bajo la promesa de que puedan ser exportados a clubes más grandes de Europa.

Van der Sar dejó muy en claro que los grandes clubes como Bayern Múnich dicen que los parámetros del mercado de transferencias se caerán porque es más fácil para ellos decirlo, pues son compradores y no vendedores.