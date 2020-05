WWE SmackDown EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | LIVE STREAMING | HOY se lleva a cabo (ONLINE vía Fox Sports 3) desde el Performance Center de Orlando, Florida. y en La República Deportes puedes seguir el minuto a minuto y el resultado final de todas las luchas previo a Money in the Bank 2020.

WWE EN VIVO: sigue aquí la transmisión de SmackDown Live

- Bray Wyatt aparece para confundir la mente de Braun Strowman.

- Braun Strowman, el campeón Universal, aparece para retar a Bray Waytt y que dé la cara.

- Jeff Hardy castigó a Sheamus con sus mejores movimientos.

- Sheamus aparece para interrumpir a Jeff Hardy.

- Jeff Hardy aparece en escena para ser entrevistado en el ring de SmackDown.

- The Miz usa la ‘rompe cráneos’ para acabar con uno de sus rivales y llevarse la victoria.

- Se viene una lucha en parejas de cara a Money in the Bank.

- Sonya Deville le agarra la trusa a Mandy Rose y se lleva la victoria.

- Mandy Rose lanzó con fuerza a Sonya Deville a la mesa de comentaristas de SmackDown.

- Mandy Rose y Sonya Deville inician el programa con una candente lucha.

- Empieza una nueva edición de WWE SmackDown.

Previa WWE SmackDown Live

Horario de transmisión de WWE SmackDown Live

La transmisión de WWE SmackDown Live, donde la principal atracción será ver a nuevamente en acción a Jeff Hardy, empezará a las 7.00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas este show de lucha libre:

México - 7.00 p. m.

Ecuador - 7.00 p. m.

Colombia - 7.00 p. m.

Estados Unidos - (Miami, Nueva York, Washington D. C. y Florida) - 8.00 p. m.

Venezuela - 8.00 p. m.

Bolivia - 8.00 p. m.

Paraguay - 9.00 p. m.

Chile - 9.00 p. m.

Argentina - 9.00 p. m.

Uruguay - 9.00 p. m.

Brasil - 9.00 p. m.

Durante las últimas semanas, en los shows principales de WWE hemos apreciado varios vídeos sobre la recuperación de Jeff Hardy, quien esta noche podría tener un rival decoroso para poner aprueba sus grandes habilidades: Sheamus.

Otra de las principales atracciones de SmackDown Live será el último careo entre Braun Strowman y The Fiend Bray Wyatt, quienes lucharán este domingo en el evento Money in The Bank por el título Universal.

¿Dónde ver EN VIVO WWE SmackDown Live?

Si quieres seguir los mejores momentos de WWE SmackDown en español, podrás sintonizarlo por el siguiente canal de transmisión para toda América Latina: Fox Sports 3.

No obstante, si deseas ver el show de la marca azul en inglés, en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por FOX Deportes y por Internet a través de WWE Network.

WWE SmackDown EN VIVO por Fox Sports 3

DirecTV Sports ► 609 (SD) y 1609 (HD)

Movistar TV ► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 60 (SD) y 519 (HD

