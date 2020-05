Surf: el mar en tiempos de cuarentena

Por: Roger Silva

Lucca Mesinas se encuentra a más de 8 mil kilómetros de su natal Máncora. El reconocido tablista nacional cuenta que en sus planes no estaba quedarse en una isla llamada Oahu, pero que la medida dada por el presidente Vizcarra para combatir el coronavirus lo agarró cuando estaba por regresarse al país.

“Yo me encuentro en Hawái. Me quedé acá varado porque estaba compitiendo en el Sydney Surf Pro 2020 (Australia) y de regreso, con la conexión de Los Ángeles, me quedé dos días para descansar y justo fue cuando el Gobierno cerró las fronteras”, comenzó diciendo el medallista en los Panamericanos Lima 2019.

Ante la situación en la que se encontraba, el surfista no vio otra opción que pasar el confinamiento en el archipiélago ubicado en Estados Unidos, en donde radica su enamorada y es quien le ofreció su casa y lo acompaña desde hace semanas.

Pero la decisión tomada por Lucca Mesinas no pudo ser mejor. Resulta que, si bien en el Perú y en la mayoría de lugares está prohibido realizar actividades deportivas, las autoridades de Hawái sí permiten que se practique el surf.

“No han cerrado la parte de correr tabla acá. El toque de queda es de 11 p.m. a 5 a.m. y lo que está prohibido es ir a la playa a tomar sol o echarse, pero sí se puede hacer deporte en el mar”, cuenta el deportista de 24 años.

Además, Mesinas sabe que no tiene tiempo que perder y sigue al pie de la letra las indicaciones virtuales: “Me conecto al mediodía y veo los trabajos que dejan mis preparadores físicos a través del sistema Vanna Coach. Lo hago casi todos los días y eso me ayuda a mantener un buen estado físico”.

Más allá de la distancia entre un país y otro, el virtual clasifi - cado a los próximos Juegos Olímpicos no es ajeno a lo que ocurre en el Perú y respaldó la medida que dio el mandatario sobre la Villa Panamericana: “Si es una ayuda para los que están sufriendo en el país, para la gente, no tengo ningún problema con eso. Soy una de las personas que puede esperar. No tengo apuro, pero sé que hay otros que sí les urge para poder sostenerse o tener un ingreso”.

Por último, el ganador de una de las once preseas de oro en Lima 2019 también dio su punto de vista acerca de la situación de la Federación de Tabla que ha dividido a algunos surfi stas. “En algún momento la gente va a tener que poder correr tabla nuevamente en Perú. En ese momento, cuando ya todo mejore, se va a dar. Se podría copiar lo de Hawái, aunque más adelante. No es el momento por lo del virus y hay tiempo para todo. Hay que esperar y estar unidos, pensar en positivo”, fi nalizó Lucca.

Lucca Mesinas iba a revalidar su cupo a Tokio 2020 en el Mundial ISA en El Salvador. Hasta el momento, no se ha informado de la reprogramación. El boleto de retorno del tablista tiene como nueva fecha el 6 de junio. En caso se complique la situación, tendrá que iniciar los trámites para alargar su visa o usar uno de los vuelos humanitarios.

Las cifras

2019 Consiguió la medalla de oro en los Panamericanos en la categoría Open.

24 Años tiene el joven deportista nacional.