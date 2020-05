El joven prodigio del fútbol francés Eduardo Camavinga, que está en la agenda de grandes clubes europeos, entre ellos el Real Madrid, aseguró en una entrevista con el diario Ouest France que no piensa por ahora en su futuro porque se encuentra bien en su actual club, el Rennes.

"No me concentro en todo eso. Me gusta que se interesen por mí esos grandes clubes, pero yo, por el contrario, no me intereso mucho en eso. Sobre todo porque me siento bien en Rennes. Veremos lo que pasa. Dejo a mis padres y a mis agentes gestionar todo eso", asegura el jugador de 17 años de origen angoleño.

Camavinga adelanta que su futuro “se verá al final de la temporada” y señala estar “exclusivamente concentrado en el fútbol”. En cuanto al supuesto acuerdo al que llegó con la anterior dirección del Rennes de quedarse una temporada más si el club se clasificaba para la Champions League, Cavaminga asegura: “Si hubiera un acuerdo tan importante en mitad de temporada, lo sabría”.

La broma que le hicieron por el interés del Real Madrid

Eduardo Camavinga confiesa estar al corriente del interés de grandes clubes por las redes sociales y que algunos colegas le hacen bromas al respecto. “En Amiens, en Copa de la Liga, un adversario me dijo: ‘Tenemos que cambiar la camiseta antes de que te vayas al Real Madrid’. No tenía ganas de bromear porque habíamos perdido, pero cuando lo pienso ahora me divierte”, asegura.

Camavinga debutó hace un año en el Rennes, donde se ha convertido en una estrella. Nacido en Angola de padres congoleños, el jugador llegó a Francia con dos años y obtuvo la nacionalidad a finales de 2019. Con el Rennes tiene contrato hasta 2022. El futbolista asegura que sueña con participar en unos Juegos Olímpicos y en la Eurocopa, además de disputar algún día un Mundial.

Con información de EFE.