Miguel Trauco: “Gabigol siempre me decía que Paolo Guerrero era su ídolo"

Gabriel Barbosa llegó a Flamengo con la misión de suplir el vacío en la ofensiva del equipo que dejó la partida de Paolo Guerrero, y supo hacerlo con creces. El aporte de ‘Gabigol’ fue vital para que el ‘Mengao’ consiga los títulos de la Copa Libertadores y Brasileirao 2019.

Miguel Trauco, quien compartió equipo con el delantero la primera mitad de ese año, aseguró que su entonces compañero sentía gran admiración por el ‘Depredador’. El lateral de la selección peruana reveló que el brasileño llegó a confesarle que quería la camiseta del atacante de 36 años.

“Gabigol es hincha de Paolo Guerrero. Incluso me confesó que quería su camiseta y siempre me decía que es su ídolo. Gabi recién está comenzando, mientras Paolo tiene más experiencia. Es uno de los mejores delanteros de Sudamérica”, afirmó el ‘Genio’ en una entrevista con el canal de YouTube 7novenos.

Esta no es la primera vez que queda en evidencia la afinidad que siente el goleador ‘rubronegro’ por el peruano. El año pasado, en la previa del partido Flamengo vs. Inter por cuartos de final de la Copa Libertadores, Gabigol declaró: “Siempre tuve ganas de jugar al lado de Guerrero, no en contra”.

Paolo Guerrero se enfrentó a Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. Foto: Internacional.

Por su parte, Trauco también se animó a contar su propia experiencia con Guerrero la primera vez que compartió equipo con él. “Recuerdo que cuando llegué a Flamengo concentré con él y no le decía ni una palabra por respeto, no quería incomodarlo. Me costó bastante agarrar confianza, antes lo veía inalcanzable”, manifestó.