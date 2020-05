Jorge Luis Pinto sobre Waldir Sáenz: “Le gustaba salir a bailar, pero nunca fue borracho”

El título nacional que ganó Alianza Lima en 1997 es uno de los más recordados por los hinchas porque puso fin a una sequía de 18 años sin campeonar. Los artíifices de aquel logro fueron jugadores como Juan Jayo, Paulo Hinostroza y Waldir Sáenz, además del técnico colombiano Jorge Luis Pinto, quien supo potenciar a su plantel para proclamarse como el indiscutible ganador de los Torneos Apertura y Clausura.

El estratega, conocido por sus polémicos métodos para imponer disciplina, descartó que el ‘Goleador histórico’ haya tenido el vicio de la bebida, como muchos hinchas creen. El ‘Explosivo’ defendió a su exdirigido al señalar que no tuvo problemas con él en ese sentido.

" (A) Waldir Sáenz, le gustaba salir a bailar, pero dejo bien en claro que él no tomaba. Nunca fue un borracho", aseguró Pinto en una entrevista con el diario Trome.

Acerca de la poca fortuna del exdelantero en clubes del exterior, el DT opinó que eso se debió a un tema de actitud. “Debió creer más en él, tener más voluntad y más atrevimiento”, sostuvo.

Pinto habla sobre su mala relación con Marulanda

Jorge Luis Pinto volvió a referirse a Víctor Hugo Marulanda, director deportivo del cuadro blanquiazul. El ‘profe’ reiteró que no se lleva bien con el directivo e, incluso, afirmó que cuenta con pruebas que certifican que su compatriota lo descalifica continuamente.

"Marulanda no puede decir cosas indebidas de mí. Me gustaría preguntarle y que me lo diga en la cara. Tengo testigos de todo lo mal que habla de mi persona”, declaró. Cabe señalar que la disputa entre ambos salió a la luz a raíz de los rumores que señalaron una negativa de Marulanda de contratar a Pinto cuando Pablo Bengoechea dejó el cargo de entrenador.