Villa acusó a su expareja de robo y extorsión tras denuncia por violencia física

El jugador colombiano Sebastián Villa ratificó su denuncia contra su exnovia Daniela Cortés, que a su vez lo había demando por maltratos físicos y agresiones que le causaron hasta la pérdida de un embarazo el año pasado. El actual delantero de Boca Juniors reveló que su expareja lo extorsionó, le robó dinero por “rabia y “celos”.

“Daniela me golpea... Cojo mi maleta, empaco mis cosas y Daniela me mete una patada, me hace un raspón en la pierna, me revolea toda mi ropa. No obstante, cojo mis cosas, termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá, donde le dice que me dejen en paz, que no me pegue más", declaró Villa a la justicia argentina en una videollamada virtual, de acuerdo al medio Infobae.

"En ese momento Daniela me dice que le dé 12.000 dólares para irse en un vuelo privado. Ella me dice que si no le daba ese dinero iba a publicar lo que publicó y dañar mi carrera. Y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia”, añadió.

PUEDES VER Sofía Mulanovich recibe emotivo mensaje del IPD tras anunciar su maternidad

“Daniela me tira una vela, y me pega un puño en la boca. Tengo un video prueba de ello. Ya de ahí me dirijo hacia la parte de afuera de la casa, saco mi pasaporte y lo pongo en mi bolso”, agregó Villa quien recibió alojamiento de su compatriota Juanfer Quintero de River Plate.

La versión de Daniela Cortés

La exnovia del jugador de 23 años, Daniela Cortés, había denunciado la semana pasada al exjugador del Deportes Tolima de Colombia por maltratos y con violencia física y psicológica. “Es una persona bipolar. Por un momento está feliz y muestra alegría, pero en otro enojo, es grosero, insulta. Siempre creía que iba a cambiar. Pero un día está bien y otro día mal”, expresó Cortés al canal Crónica.

PUEDES VER Método ‘Smith’: conoce cómo el Manchester United aceleró la transformación de Cristiano

Sebastián Villa llegó a Boca Juniors a mediados de 2018 procedente del Deportes Tolima. En el club Xeneize el colombiano levantó la Supercopa del año pasado y la Superliga de 2020.