André Carrillo y Luis Advíncula protagonizaron la más reciente charla de la serie de entrevistas que la cuenta en Instagram de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) viene desarrollando en las últimas semanas. Entre otras cosas, ambos jugadores hicieron hincapié en el reciente incidente en el que se vio envuelto Yordy Reyna.

El jugador del Vancouver Whitecaps fue captado infringiendo la cuarentena obligatoria en Canadá, pues lo grabaron fútbol en la calle. La ‘Culebra’ y el ‘Rayo’ bromearon al respecto.

"Un amigo me comentó que captaron a un jugador de la MLS rompiendo la cuarentena. Yo al toque pensé que era un latino y cuando vi me di cuenta de que era Yordy, no lo puedo creer", contó Advíncula para luego cederle la palabra a Carrillo, quien no tuvo piedad.

“Yordy está de problema de problema. Yordy, quédate en tu casa, no estás en Chiclayo, estás en Canadá”, dijo el extremo entre risas. “Yo no me meto en problemas porque sigo los pasos de Claudio Pizarro", acotó.

Cabe recordar que el club Vancouver Whitecaps le llamó la atención a Reyna por lo sucedido y lo mandó a cuarentena obligatoria por dos semanas tras haberse expuesto en la calle.

Luis Advíncula habla sobre Adrián Zela

Otro jugador sobre el que Carrillo y Advíncula realizaron comentarios con intención festiva fue Adrián Zela. ‘Bolt’ se refirió a la participación del defensa central durante el repechaje que Perú jugó para acceder al Mundial Rusia 2018.

“Mi causa Zela entró unos minutos con Nueva Zelanda y vendió humo por un año”, expresó el lateral sin poder contener las risas. Sin embargo, aclaró que sus palabras fueron dichas en son de broma.