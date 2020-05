Los nombres de algunos jugadores de Alianza Lima continúan ligados a temas extradeportivos. En la última semana Jean Deza y Beto Da Silva fueron noticia tras incumplir el aislamiento social dictado por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. A ambos jugadores se les vio caminando por las calles de lima sin usar las mascarillas de rigor.

Fue el gerente deportivo del cuadro ‘blanquiazul’, Gustavo Zevallos, quien se pronunció al respecto, dejando en claro que el club les pedirá explicaciones sobre sus actos, pues de alguna manera afecta la imagen de la institución..

"Yo invoco en que no solo ellos, sino que la ciudadanía en general respeten las normas y este decreto del Gobierno. Me parece que salir es poner en riesgo la integridad física. Todos nosotros tenemos familia y me parece que lo más responsable es quedarse en casa. Seguramente vamos a hablar con ellos para que esto se rectifique y no estemos hablando de cosas de nuestros jugadores que sean totalmente situaciones extradeportivas”, señaló el directivo.

Zevallos también se refirió a la situación actual de Jean Deza en la institución de La Victoria, pues como se sabe fue sancionado por protagonizar más de un video en programas de espectáculos, donde se le vio bebiendo y fumando a altas horas de la noche.

“¿Si Deza entrena con Alianza? Él participa al igual que todos. Él es un jugador que tiene contrato, así que igual tiene que llevar a cabo toda su rutina física. Como todos saben, él está suspendido a raíz de la cuarentena, no ha terminado la suspensión y veremos en qué termina todo esto cuando se normalice toda esta situación en el país", agregó.

Gustavo Zevallos habla sobre Mario Salas

Finalmente resaltó el trabajo que realiza el comando técnico ‘íntimo’, liderado por Mario Salas a distancia. El directivo aseguró que todo el plan de entrenamiento que realiza el primer equipo de Alianza Lima es supervisado por el técnico chileno gracias a la tecnología.

“Mario dentro de todo tiene relación, coordina entrenamientos, coordina reuniones. Él no ha podido presentarse físicamente porque la cuarentena se inició el 16 de marzo y no hubo tiempo para eso, pero más allá de eso, existe el tema de la tecnología que permite que, por lo menos, ellos puedan enviar trabajos y que los chicos puedan hacer todas estas series de trabajos físicos y que puedan ser de alguna manera supervisados porque los están viendo directamente”, finalizó.