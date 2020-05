Zlatan Ibrahimovic es considerado como uno de los mejores centrodelanteros del mundo. A sus 38 años, el delantero sueco sigue vigente en el AC Milan de Italia donde ha marcado algunos goles claves en la temporada. Pero a ‘Ibra’ también se le conoce por ser un polémico personaje fuera de los campos de juego.

Michael Ciani, ex defensor francés que compartió vestuarios con Zlatan en Los Ángeles Galaxy de la MLS durante la temporada 2017-2018, contó que el sueco tuvo una mala relación con el uruguayo Edinson Cavani en el PSG. “Me dijo que solo odiaba a tres o cuatro jugadores en su carrera y uno de ellos era Cavani”, dijo Ciani RMC Sport.

PUEDES VER La Bundesliga anunció la reanudación del torneo para el 16 de mayo

"Si eras cercano a Cavani, a Ibra no le gustaba. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc —por entonces entrenador del equipo parisino—, que con la única persona con la que no se llevaba bien era Cavani”, agregó.

¿Por qué Ibrahimovic odiaba a Cavani?

Zlatan Ibrahimovic fue fichado por el PSG a mediados del 2012 con un contrato de tres años. En su primera campaña, la estrella sueca anotó 35 goles en 46 partidos, 30 de ellos en la Ligue 1, y se convirtió en el máximo goleador del campeonato. Sin embargo, la directiva decidió traerle una competencia y oficializaron a Edinson Cavani, que llegó procedente del Napoli.

A pesar de ello, Ibrahimovic terminó como goleador del equipo en las tres temporadas compartidas con Cavani y jugaron juntos en el ataque parisino. Pero, cuando Zlatan decidió irse al Manchester United, ‘Edi’ terminó siendo el referente en ataque del PSG. Actualmente, Cavani es el goleador histórico del club con 200 goles.