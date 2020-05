Tony Khan sobre cómo AEW afrontó el coronavirus: “No hemos despedido a nadie”

El coronavirus en Estados Unidos no tiene cuando acabar y hoy jueves 7 de mayo acumula 1.288.051 casos de personas contagiadas y 76.729 fallecidos. Pese a ello, la lucha libre nunca se detuvo y cada empresa decidió si la función continuaba o no. En el caso de AEW, dispusieron grabar varios programas y recién ayer miércoles se emitió un show en vivo, nuevamente sin público.

Tony Khan, presidente de All Elite Wrestling, señaló que todos los empleados fueron testeados para ver si tenían o no la COVID-19 antes de realizar el episodio desde el Daily’s Place de Jacksonville. El empresario fue entrevistado en AEW Unrestricted y habló sobre cómo la compañía afrontó esta pandemia y mandó un dardo a la WWE.

El mandamás de AEW manifestó que tenía bastantes esperanzas con respecto al evento PPV, Double or Nothing y que siente pena con los hinchas porque no pueden ver en directo las luchas. “Lo que me complace es que hemos podido recrear algo parecido a una audiencia para nuestros shows. Lo peor del confinamiento ha sido perder a nuestros fans. Ellos son lo mejor de esta compañía”, declaró.

AEW en pérdida económica

“Estábamos en una buena racha. El tramo entre Revolution y Double or Nothing iba a ser el mejor de la historia de la empresa. Hemos perdido millones de dólares con los eventos en vivo. Pero no voy a culpar a nadie. No es culpa de los luchadores. No hemos despedido a nadie. Todos lo estamos pasando mal, pero tenemos que mirar al futuro”, señaló.

Pese a ello, Tony Khan mira con optimismo el mañana y anhela que todo vuelva a la normalidad: “Seguimos en buena forma. Somos la segunda empresa de lucha libre más sana del mundo. Me encantaría recuperar esos millones de dólares, pero no pasará. Un día u otro, podremos hacer shows en esas ciudades y será genial”.

If you haven't listened yet, go check out a new episode of the #AEWUnrestricted Podcast featuring @TonyKhan!



Listen now https://t.co/durg0s3xnA pic.twitter.com/NIF0Ab6pVF — All Elite Wrestling on TNT (@AEWonTNT) May 7, 2020

AEW: Double or Nothing

Double or Nothing es quizás el WrestleMania de AEW y Khan aseguró que será de lo mejor de la lucha libre de este 2020. Por otro lado, recalcó que mientras pueda ayudará a los luchadores independientes y será responsable con sus decisiones en estos tiempos de coronavirus.

"Estoy muy emocionado con lo que estamos haciendo con Double or Nothing. Me gustaría que fuera delante de miles de personas, pero espero que todos los aficionados nos muestren su apoyo desde casa y vean el show, porque puedo prometerles que será uno de los mejores eventos del año”, expresó Khan.

Sobre las medidas tomadas sobre la COVID-19: “Hemos intentado que todos los luchadores tengan una fuente de ingresos y hemos ayudado a varios luchadores independientes en el último par de meses. Haremos pruebas antes de entrar al recinto y tomaremos las medidas necesarias para que salga adelante", agregó.