‘Chiquito’ Flores pudo jugar en River Plate: “No me quedé por ocupar cupo de extranjero”

Juan ‘Chiquito’ Flores reveló que pudo jugar en River Plate. En medio del aislamiento social el exarquero dio a conocer pasajes poco conocidos de su carrera futbolística. A través de una entrevista vía Instagram, dio detalles de su paso por el conjunto ‘Millonario’ y por qué no logró quedarse.

El exguardameta de Universitario de Deportes respondió varias preguntas, una de ellas relacionada a la razón a su trunca experiencia de salir al extranjero. ‘Chiquito’ dijo que sí tuvo hubo una oferta, pero esta no lo convencía.

“En ese tiempo todos los futbolistas tenían que tener pasaporte comunitario y el apellido europeo. Yo tuve la oportunidad de ir a Túnez, pero le dije a mi empresario ‘voy a ir a Túnez a ganar lo mismo que gano en el Perú, entonces prefiero quedarme acá'. El idioma, la comida me complicó mucho, no era mucho el dinero, por eso me quedé en Universitario”, contó el exfutbolista.

En esa misma línea, confesó que se le abrió la oportunidad de ser parte de una pretemporada en River Plate, incluso compartió actividades con Ángel Comizzo.

“Alfredo (Gonzáles) tenía otra oportunidad para mí; me dio la prueba para jugar en River. Tuve la prueba de casi dos meses, me han ‘matado’ entrenando. Ahí estuvo Comizzo de primer arquero. Hice la pretemporada, le pedía agua al utilero y no te la daban, me decían que tenía que acabar (el entrenamiento)”.

“Por eso cuando vengo de Argentina a Universitario, acá tapaba un montón en el 2005. Ese año me voy a la selección. Tuve esa experiencia de estar con Comizzo, no me quedé por el tema de ser extranjero, ocupaba cupo”, narró.