A 13 años del gol de ‘Rabona’ Vásquez: ¿por qué nunca llegó a la selección peruana?

Pocos habían escuchado su nombre, también el del equipo. La noticia se convirtió en una bola de nieve que se fue haciendo cada vez más grande. Un gol de un peruano-sueco que militaba en el IFK Göteborg se convirtió en tendencia, era repetido en todos los canales. Andrés Vásquez, de solo 19 años, entraba en el radar con un tanto de otro partido, de otro torneo, de otra categoría. Hizo que el duelo ante el Örebro SK se convirtiera en su carta de presentación.

Le empezaron a decir ‘Rabona’, por ese toque mágico después de robar un balón, ir a un vértice del área y sacar un inesperado remate de zurda que colgó al portero. Lo compararon incluso con la habilidad de Maradona en los programas suecos. Le empezaron a hacer reportajes, que repita el remate. También aquí donde hasta en una nota sale cantando el himno nacional. Los hinchas pedían que se le dé una oportunidad, las luces estaban encima suyo y otro foco se alumbró desde Perú. “Me siento peruano, me encanta la comida peruana, la música y todo lo que tenga que ver con el país”, le decía a Teledeportes.

La selección, unos meses después, pasaría un complicado momento cuando se destapó el caso Golf Los Inkas, donde Claudio Pizarro, Santiago Acasiete, Jefferson Farfán y Andrés Mendoza fueron castigados por el técnico ‘Chemo’ del Solar. La blanquirroja empezaba a darles oportunidades a otros jugadores como Hernán Rengifo, Roberto Merino, Juan Carlos Mariño. ‘Chemo’ decidió apostar por ‘Rabona’ y habló con él, sin embargo, Vásquez tenía otros planes. Ya había jugado algunos amistosos con la Sub 21 sueca y se venía recuperando de una lesión en el FC Zurich. “Primero quiero jugar, deseo recuperar mi nivel y luego el llamado de ‘Chemo’ llegará seguramente. Yo no quiero apurarme”, indicó.

Lo convocaron para un amistoso ante Costa Rica en el 2008, pero él pidió no ser llamado. “Quiero pedirles que revoquen la convocatoria que me hacen para el referido match, en razón que mi doble nacionalidad (peruana-sueca) me permite esperar una mejor manera de servir al Perú en mejores circunstancias. Concretamente quiero decir que es una decisión muy difícil de tomar ahora, pero igualmente quiero decir que mantengo todas las puertas abiertas a convocatorias futuras siempre al servicio de la hermandad entre Perú-Suecia”, indicó en una carta a la FPF, donde dejó claro que esperaba también un llamado por el país europeo.

Andrés Vásquez: Selección peruana

Entonces la puerta se cerró por completo. ‘Chemo’ del Solar no volvió a mencionarlo ni convocarlo, el gol ya no se recordaba. Jugó en el Grasshoppers, BK Häcken y FC Wil, pero las lesiones lo complicaron.

Hace unos años fue voceado para Universitario y Cienciano, pero no llegó a buen puerto. En el 2018 lo entrevistaron cuando jugaba una ‘pichanguita’ en La Victoria, ya sin club desde el 2016, y tuvo un flashback sobre el momento que pudo cambiar su carrera. “De lo que me arrepiento es no jugar por la Selección Peruana”.

Sin embargo, justificó sus razones de ese momento. “La selección peruana en ese tiempo tenía problemas con el presidente y los jugadores salían a discotecas. Mi intuición me decía que no era un proyecto serio y esa fue la peor eliminatoria de años. Por eso tuve razón en ese momento, aunque hoy pienso que debí aceptar jugar por Perú”, apuntó al portal Malmenor.

Su tanto de ‘Rabona’ fue seleccionado entre los seis mejores goles de dicha década y fue el momento destacado de una carrera que no se llegó a consolidar. A 13 años del tanto que lo puso en el foco de atención, ahora solo parece un deja vú.