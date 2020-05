Aldair Rodríguez reveló que está en los planes de Gareca: “Me está siguiendo en la selección”

Aldair Rodríguez, delantero del Binacional, se mostró optimista de alcanzar el sueño de integrar la selección peruana muy pronto. El jugador del actual campeón nacional aseguró que el comando técnico de la Blanquirroja sigue sus pasos muy de cerca, gracias a sus buenas actuaciones en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

“El preparador físico de Roberto Mosquera que fue el que me tuvo al cierre del año pasado, me dijo que me estaban siguiendo y que habían preguntado algunas cosas sobre mí, así que cuando están interesados en ti es cuando más duro hay que trabajar. Tengo muchas ganas de estar en la selección”, señaló a Gol Perú.

Rodríguez también confesó que le gustaría tener su revancha en Alianza Lima, pues como se recuerda el atacante se inició ahí, fue parte de los equipos de menores y del primer equipo íntimo en el 2015, pero no contó con la continuidad deseada.

“Me gustaría mostrar lo que puedo dar, pero ya tomando el protagonismo en el equipo. Yo estuve muy joven cuando tuve la oportunidad de estar en Alianza y no tuve los minutos que deseaba. Espero en algún momento regresar a Alianza, que siento que es mi casa y poder aportar mi granito de arena”, manifestó.

Eso sí, los años y la experiencia lo han hecho más fuerte y es consciente que no podría cerrarse ninguna puerta de cara al futuro, por ello no descartó defender los colores Universitario o Sporting Cristal.

“Yo no descarto ninguna posibilidad, soy todo un profesional y a cualquiera le gustaría jugar en un equipo grande como la ‘U’, Cristal o Sport Boys. Estuve muy cerca de irme de Binacional, pero decidí quedarme un año más por el torneo internacional y porque me siento cómodo aquí”, finalizó.